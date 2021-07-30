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Трент подписал контракт с «Ливерпулем» до 2024 года
Источник материала: Партизан
Защитник Трент Александер-Арнолд согласовал новый контракт с «Ливерпулем».
22-летний футболист подписал с клубом долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2024 года.
Англичанин выступает за «Ливерпуль» с сезона-2016/17,
С командой он уже выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и клубный чемпионат мира.
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Защитник Трент Александер-Арнолд согласовал новый контракт с «Ливерпулем».
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