Трент подписал контракт с «Ливерпулем» до 2024 года

22-летний футболист подписал с клубом долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2024 года.





пишет Трибуна. На его счету 10 голов и 44 передачи в 179 матчах. Англичанин выступает за «Ливерпуль» с сезона-2016/17,Трибуна. На его счету 10 голов и 44 передачи в 179 матчах.





С командой он уже выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и клубный чемпионат мира.