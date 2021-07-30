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Экономисты предлагают ЕС в одностороннем порядке упростить импорт услуг из Беларуси

30.07.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономисты предлагают Евросоюзу в одностороннем порядке упростить импорт услуг из Беларуси. Это помогло бы добросовестному белорусскому бизнесу и занятым в сфере услуг белорусам гораздо больше, чем выделение прямой финансовой помощи, заявил, представляя данный механизм, директор Центра социально-экономических исследований CASE Belarus Серж Навродский в пятницу.



Суть предложения состоит в том, пишет Смартпресс, чтобы ЕС в течение 12 месяцев все услуги из Беларуси трактовал как услуги из стран-членов ЕС и их партнеров по зоне свободной торговли.  

Как констатировал Навродский, прямая финансовая поддержка честного белорусского бизнеса сильно ограничена в текущем политическом контексте, который усугубляется растущей напряженностью в политических отношениях между ЕС и Беларусью. И помогать так, как раньше, невозможно. Он напомнил, что ЕС заморозил прямую помощь государственным структурам; государственные банки находятся под европейскими санкциями; любая прямая помощь из-за границы скрупулезно контролируется правоохранительными органами.

"Экономисты исследовательского центра CASE Belarus предлагают ЕС рассмотреть возможность введения односторонних мер по устранению барьеров для услуг, происходящих из Беларуси и экспортируемых добросовестными компаниями на рынок ЕС. В отличие от прямой помощи, такое решение создаст дополнительные возможности белорусскому бизнесу для преодоления последствий непрекращающегося политического давления и пандемии Covid-19", - отметил он.

Навродский обратил внимание, что в 2020 году Беларусь экспортировала в ЕС услуг на $3,7 млрд. Это главным образом транспортные услуги (62% от всего экспорта в ЕС) и ІТ-услуги (21%). Ключевой потенциал для экспорта услуг эксперты CASE Belarus видят в таких секторах как строительство, IT, ремонтные услуги.

"Если ослабить барьеры в ключевых секторах, то речь может идти о дополнительных сотнях миллионов евро, заработанных белорусскими компаниями благодаря решению ЕС. Кроме прямых финансовых выгод от увеличения продаж, белорусские фирмы и белорусы, занятые в сфере услуг, получили бы больше возможностей работы в ЕС. Экономисты CASE Belarus предлагают выдавать бесплатные рабочие визы тем, кто пройдет регистрацию в специально созданной базе ЕС для белорусских фирм и индивидуальных предпринимателей.

Кто от этого выиграет


По мнению экономиста, ЕС получит от такого решения прямые выгоды. В частности, добросовестный белорусский бизнес получит новые контракты и увеличит региональную конкурентоспособность. Европейский рынок получит доступ к относительно квалифицированной рабочей силе из Беларуси и сможет взять под контроль трудовую миграцию из Беларуси, выдавая специальные бесплатные временные рабочие визы для выезжающих на заработки белорусов.  Кроме того, заметил эксперт, ЕС на практике покажет, а белорусы смогут оценить что значит быть частью единого европейского рынка.

Он допускает, что данным механизмом могут попытаться воспользоваться компании, попавшие под санкции ЕС. "Но ведение прозрачной базы данных должно помочь в решении этой ситуации", - полагает он.

Насколько это реально


По словам Навродского, с точки зрения международного торгового права, ни одно соглашение ни ЕС, ни Беларуси, не мешает Евросоюзу в одностороннем порядке ввести упрощения импорта белорусских услуг. "Отсутствие статуса у Беларуси как члена ВТО сейчас даже плюс, так как ЕС может в одностороннем порядке применить преференциальные меры", - заметил он.

Директор CASE Belarus уточнил, что эксперты центра провели консультации с европейскими экономистами и институтами. "В целом они подтвердили наши предположения, что это не является невозможным.  Поэтому в ближайшее время будем связываться с коллегами на экономическом уровне, в том числе Еврокомиссии, и убеждать их в том, что это возможно", - сказал Навродский.

При этом он заметил, что на решение ЕС могут повлиять политические факторы внутри ЕС, для принятия нужна политическая воля и одобрение всех 27 стран-членов ЕС, а также их четырех партнеров по зоне беспошлинной торговли. Могут повлиять также геополитические факторы, например, нежелание ЕС создавать зоны свободной торговли "под носом" у России. "Однако пример Армении, которая имеет подписанные соглашения о торговых преференциях и с ЕС, и с Россией, показывает, что Беларусь не будет уникальным случаем", - заметил он.

По оценке Навродского, при наличии политической воли в ЕС данный механизм может быть запущен в течение года-двух. "Если бы были как минимум двусторонние переговоры и запущены экспертные группы по выработке конкретных предложений, это уже был бы большой сигнал", - добавил он.
 
 
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Экономисты предлагают Евросоюзу в одностороннем порядке упростить импорт услуг из Беларуси. Это помогло бы добросовестному белорусскому бизнесу и занятым в...
 
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