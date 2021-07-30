Нацбанк: в 2022 году инфляция снизится до 6%

Национальный банк ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция приблизится к 6%. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой регулятора докладе члена правления банка, начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрия Мурина.





По его прогнозу, также ожидается, что по итогам третьего квартала 2021 года годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне (9,9%).

«Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В последующем интенсивность инфляционных процессов замедлится: по итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Ожидается, что к концу 2022 года инфляция в годовом выражении приблизится к 6%. Все это предопределяет необходимость продолжения совместной работы правительства и Национального банка по дальнейшему замедлению инфляции и закреплению ее в среднесрочной перспективе на уровне вблизи 5%, — отметил Мурин. — Соответственно, действующие подходы к реализации монетарной политики в ближайшее время сохранятся. Национальный банк обеспечит нацеленность своих инструментов на сдерживание инфляционных процессов и обеспечение макроэкономической сбалансированности».

Помимо этого действия Нацбанка будут сосредоточены на «восстановлении ресурсного потенциала банковского сектора путем формирования условий, направленных на укрепление доверия к национальной валюте и увеличение сберегательной активности экономических субъектов». Тем самым будут создаваться условия для поддержки восстановления темпов экономического роста.

«В совокупности данные подходы позволят сдержать интенсивность инфляционных процессов и обеспечить сбалансированное развитие белорусской экономики», — считает начальник управления.

По его мнению, контроль денежного предложения, стабильность рубля в условиях гибкого курсообразования, а также поддержание процентных ставок на положительном уровне в реальном выражении продолжают сдерживать инфляционные процессы. Ожидается, что инфляция в странах — торговых партнерах Беларуси начнет постепенно замедляться. Во многом этому будет способствовать восстановление баланса спроса и предложения товаров на мировых товарных рынках, в том числе в сегменте продовольственных товаров, и постепенная нормализация бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. В настоящее время во многих странах уже принимают решения о повышении ключевых процентных ставок, отметил Мурин.

С другой стороны, продолжил он, в экономике сохраняется ряд проинфляционных рисков. К внешним относится риск повышенного инфляционного фона в ряде стран, в том числе у основных торговых партнеров, ввиду сохраняющихся ограничительных мер во внешней торговле. Остается существенной неопределенность перспектив восстановления мировой экономики. Значимы внутренние риски поддержания монетарной стабильности, связанные с высокими инфляционными и девальвационными ожиданиями (нестабильность депозитного рынка, устойчивый спрос на иностранную валюту у населения). Также нельзя не учитывать санкционное давление на Беларусь, которое может усугубить динамику платежного баланса и усилить девальвационное давление, заявил представитель Нацбанка.

По оценкам регулятора, в соответствии с данными проводимого опроса населения, ощущаемая инфляция за истекшие 12 месяцев увеличилась с 12,9% в марте до 14,6%. Сопоставимо возросла инфляция, ожидаемая населением в последующие 12 месяцев. По данным мониторинга предприятий, рост потребительских цен в ближайшие месяцы ожидают свыше 90% опрошенных руководителей организаций. Из них 47,5% считают, что интенсивность роста потребительских цен сохранится на текущем уровне, 33% — что рост цен ускорится.

«Повышенные ожидания приводят к тому, что первоначальный проинфляционный импульс в одном сегменте потребительского рынка транслируется на смежные товарные рынки и в конце концов охватывает практически всю потребительскую корзину», — отметил Мурин.

По его словам, быстрому распространению проинфляционных импульсов на потребительском рынке способствуют недостаточный уровень развития конкуренции в стране, а также невысокая эффективность работы многих отечественных предприятий. Отрицательные проявления высоких инфляционно-девальвационных ожиданий наблюдаются также на валютном и депозитном рынках, заметил представитель Нацбанка.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего СССР лишь Грузия, Кыргызстан и Украина обгоняют Беларусь по росту цен .

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