Коммерсантъ: «Результаты Беларуси на Олимпиаде плачевны. И это вдвойне обидно на фоне российских успехов»

Источник материала: Салiдарнасць

Российское издание прошлось по словам Лукашенко о спортсменах и их женах.

— Результаты Беларуси на Олимпийских играх в Токио плачевны — ноль медалей. И это при том, что лидер напутствовал свою делегацию как перед отправкой на фронт. По словам Александра Лукашенко, лозунг «спорт вне политики» устарел. Запад душит нас санкциями — так дайте им всем достойный отпор, — пишет обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе.

По его наблюдениям, пока что фронтовое напутствие не работает.

— И это вдвойне обидно на фоне российских успехов. Россия — это, конечно, союзник, но по большому счету и ей неплохо наглядно продемонстрировать, что белорусы тоже не лыком шиты.

«Коммерсантъ» напомни о том, как Лукашенко объяснил причину неудач на Олимпиаде. Мол, «с одной стороны, алчность — кроме денег спортсмены ничего не видят, а с другой, революционные протестные настроения».

— Действительно, недовольство есть и в спортивной среде, равно как и во всех остальных. При этом сложно сказать, насколько подобное выступление лидера простимулирует олимпийцев исправиться и выступать лучше, — рассуждает обозреватель издания. И предостерегает, что «Беларусь рискует остаться без национальной команды». Мол, были уже в истории примеры, когда спортсмены из несвободных стран становились невозвращенцами.

— То, что Лукашенко об этом говорит, не удивляет. Плохо, что данная точка зрений порой владеет умами. У нас же все-таки не крепостное право. Ведь задача государства не в том, чтобы выращивать лояльных себе спортсменов, а заодно артистов, музыкантов, писателей и поэтов, а в случае неуспехов или непослушания подвергать их всех публичной порке, — пишет Дмитрий Дризе.

И делает неутешительный прогноз:

— Подобное мышление вряд ли будет способствовать высоким достижениям. Просто время сейчас немного другое — чай не XVIII век и даже не XIX-й. Когда из-под палки, эффективность страдает — научно доказано.

Что Лукашенко говорил о спортсменах и их женах

— Талантливая нация (сербы), такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем…

Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все — за БЧБ. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?