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Важно не нарушить чьи-то границы. На какие темы лучше не говорить на работе?

30.07.2021 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В светском обществе есть пять тем, на которые не принято говорить: это деньги, политика, религия, здоровье и секс. У меня вопрос: а о чем тогда можно говорить на работе? Как выработать тактику общения с коллегами?

Важно не нарушить чьи-то границы. На какие темы лучше не говорить на работе?

Алина Журкевич, психолог:
Мы столько времени проводим на работе, и мне кажется, что это здорово, когда на работе создается действительно дружеская атмосфера, когда можно говорить о чем хочешь. Опять же, это не значит, что нужно нарушать чьи-то границы. У всех есть какие-то нормы и принципы. Можно расценивать людей в коллективе как разные государства, например. Есть я – у меня свои нормы, свои правила, законы. У меня есть свои границы. У другого они тоже есть. Важно их уважать и не нарушать. Если одному и другому нормально говорить об этом – почему бы и нет?

Важно не нарушить чьи-то границы. На какие темы лучше не говорить на работе?

Наталья Надольская:
Мне кажется, самые интересные разговоры ведутся в курилке. Помните «Москва слезам не верит»? Она же приходила и знакомилась в курилке. В курилке на любые темы можно говорить?

Алина Журкевич:
Я думаю, что запретов там нет точно.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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