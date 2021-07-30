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Курс на тоталитаризацию продолжится. Карбалевич об итогах встречи Лукашенко с вертикалью

30.07.2021 21:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Курс на тоталитаризацию продолжится. Карбалевич об итогах встречи Лукашенко с вертикалью
Александр Лукашенко
В последнее время Лукашенко довольно часто проводит различные встречи с официальными лицами. Хотя вроде бы все в стране успокоилось, но некоторая напряженность есть. Хотя Лукашенко и перестал чувствовать общество, нюх на настроения номенклатуры сохранился. И, как можно полагать, настроения для него там не очень позитивные. Например, вчера Лукашенко заявил: ему доложили, что даже жены футболистов - любители бело-красно-белого флага.

Тревожное настроение бюрократии понятно. На это влияет множество факторов. Глухое недовольство населения, которое, как показал прошлый год, могло вылиться в публичные протесты. Невозможно скрыть, что страна практически в полной изоляции. Секторальные санкции, блокада воздушного пространства со стороны ЕС. Произвол правоохранительных органов, которое со временем могут пройтись и по чиновникам. Напряженность в отношениях с соседями, особенно на границе с Литвой, что может вылиться в силовой конфликт. Тем более что Лукашенко постоянно пугает войной. Даже футбольные клубы вынуждены проводить домашние матчи еврокубков в других странах. И никаких перспектив выхода Лукашенко не предлагает. В «осаждённой крепости» жить неуютно всем.

Лукашенко это чувствует и пытается всех заговорить, успокоить. Отсюда эти бесконечные совещания. 30 июля состоялась его встреча с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической ситуации.

В некотором смысле Лукашенко пытается оправдаться. Но вместо того, чтобы успокоить лидеров вертикали, он, наоборот, нагнетает напряженность. Акцент делается на «таких аспектах, как укрепление дисциплины, мобилизация и концентрация». На этом фоне странным выглядит тезис о том, что «мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства». Если да, то зачем создавать «осажденную крепость»?

Из выступления Лукашенко следует, что курс на тоталитаризацию Беларуси будет продолжен. Любая общественная деятельность «должна быть соотнесена с вектором государственной политики». Противодействовать государственному курсу недопустимо. Все региональные СМИ и медиаресурсы могут существовать только с разрешения местного исполнительного комитета. Из 1,5 тыс. общественных организаций 185 являются деструктивными структурами, требующими устранения.

Лукашенко заверил, что референдум по новой Конституции состоится не позднее февраля 2022 года.

И как вишенка на торте - очередная попытка запугать Запад. Лукашенко пригрозил, что российские войска могут быть размещены на территории Беларуси. Он сказал: «Если для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России необходимо разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами оружия - они будут здесь немедленно размещены». То есть речь идет не о базах, а о войсках со «всевозможным вооружением». Кажется, это было сказано впервые.

Это заявление хорошо вписывается в ход эскалации конфликта с Западом. Здесь и создание миграционного кризиса на границе с Литвой, и угроза нелегальных мигрантов с оружием. А вот и намек на дислокацию российской армии в Беларуси. Накануне сентябрьских белорусско-российских учений это звучало особенно угрожающе.

Однако подобные страшилки против Запада даже не укладываются в российскую политику. Неслучайно Лукашенко еще не закончил свое выступление, поскольку пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Беларусь не обращалась к России по поводу возможности размещения в республике российских вооруженных сил». Такое мягкое дипломатическое отрицание.

Подводя итоги, можно констатировать, что успокоить вертикаль не удалось. Напротив, чиновников ориентировали на новую мобилизацию.
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«В некотором смысле Лукашенко пытается оправдаться», - пишет политический обозреватель Валерий Карбалевич о сегодняшней встрече с активами местной вертикали.
 
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