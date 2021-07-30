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Александр Лукашенко

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курс на тоталитаризацию продолжится. Карбалевич об итогах встречи Лукашенко с вертикалью «В некотором смысле Лукашенко пытается оправдаться», - пишет политический обозреватель Валерий Карбалевич о сегодняшней встрече с активами местной вертикали.

Тревожное настроение бюрократии понятно. На это влияет множество факторов. Глухое недовольство населения, которое, как показал прошлый год, могло вылиться в публичные протесты. Невозможно скрыть, что страна практически в полной изоляции. Секторальные санкции, блокада воздушного пространства со стороны ЕС. Произвол правоохранительных органов, которое со временем могут пройтись и по чиновникам. Напряженность в отношениях с соседями, особенно на границе с Литвой, что может вылиться в силовой конфликт. Тем более что Лукашенко постоянно пугает войной. Даже футбольные клубы вынуждены проводить домашние матчи еврокубков в других странах. И никаких перспектив выхода Лукашенко не предлагает. В «осаждённой крепости» жить неуютно всем.Лукашенко это чувствует и пытается всех заговорить, успокоить. Отсюда эти бесконечные совещания. 30 июля состоялась его встреча с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической ситуации.В некотором смысле Лукашенко пытается оправдаться. Но вместо того, чтобы успокоить лидеров вертикали, он, наоборот, нагнетает напряженность. Акцент делается на «таких аспектах, как укрепление дисциплины, мобилизация и концентрация». На этом фоне странным выглядит тезис о том, что «мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства». Если да, то зачем создавать «осажденную крепость»?Из выступления Лукашенко следует, что курс на тоталитаризацию Беларуси будет продолжен. Любая общественная деятельность «должна быть соотнесена с вектором государственной политики». Противодействовать государственному курсу недопустимо. Все региональные СМИ и медиаресурсы могут существовать только с разрешения местного исполнительного комитета. Из 1,5 тыс. общественных организаций 185 являются деструктивными структурами, требующими устранения.Лукашенко заверил, что референдум по новой Конституции состоится не позднее февраля 2022 года.И как вишенка на торте - очередная попытка запугать Запад. Лукашенко пригрозил, что российские войска могут быть размещены на территории Беларуси. Он сказал: «Если для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России необходимо разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами оружия - они будут здесь немедленно размещены». То есть речь идет не о базах, а о войсках со «всевозможным вооружением». Кажется, это было сказано впервые.Это заявление хорошо вписывается в ход эскалации конфликта с Западом. Здесь и создание миграционного кризиса на границе с Литвой, и угроза нелегальных мигрантов с оружием. А вот и намек на дислокацию российской армии в Беларуси. Накануне сентябрьских белорусско-российских учений это звучало особенно угрожающе.Однако подобные страшилки против Запада даже не укладываются в российскую политику. Неслучайно Лукашенко еще не закончил свое выступление, поскольку пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Беларусь не обращалась к России по поводу возможности размещения в республике российских вооруженных сил». Такое мягкое дипломатическое отрицание.Подводя итоги, можно констатировать, что успокоить вертикаль не удалось. Напротив, чиновников ориентировали на новую мобилизацию.