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УЕФА и АПЛ выступили против создания Суперлиги

30.07.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу Европейский суд в Мадриде обязал УЕФА прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении клубов-учредителей Суперлиги.


Основатели футбольной Суперлиги – мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" – выступили с совместным заявлением относительно проекта, пишет Sputnik. Текст опубликован на сайтах клубов.

19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании элитного турнира – Суперлига. Соревнования планировалось проводить параллельном с еврокубками. Проект резко осудили УЕФА и ФИФА, пригрозив основателям Суперлиги санкциями, вплоть до исключения из Лиги чемпионов и запрета на участие в турнирах под эгидой организаций. На этом фоне большинство клубов отказались от участия в инициативе. В мае УЕФА объявил о примирении с девятью командами, а против "Реала", "Барсы" и "Юве" были возбуждены дела.

В пятницу суд в Мадриде обязал УЕФА прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении трех этих клубов.

"Таким образом, суды поддержали позицию клубов - основателей Суперлиги, в дальнейшем дело против давления УЕФА будет рассмотрено Судом Европейского Союза в Люксембурге", - говорится в сообщении.
"Мы обязаны решить проблемы, стоящие перед футболом, УЕФА претендует на роль регулятора и монополиста в европейском футболе, что наносит ему серьезный ущерб. Мы по-прежнему привержены идеям Суперлиги и верим в успех этого проекта", - сказано в заявлении.
 
 
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В пятницу Европейский суд в Мадриде обязал УЕФА прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении клубов-учредителей Суперлиги.
 
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