Белорусам пообещали доступное жилье и рост доходов на 20,2% за 5 лет









Основные положения были одобрены шестым Всебелорусским народным собранием.





пишет Realt.by, а также ожидаемые результаты. В программе определены цели и задачи, приоритетные направления социально-экономического развития страны в целом и регионов на пятилетие,Realt.by, а также ожидаемые результаты.









Главная цель пятилетки — это обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека.





В сообщении сказано, что развитие Беларуси будет основываться на таких приоритетах, как счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, направленных на укрепление взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом.





Все это будет достигаться путем решения наиболее актуальных вопросов: уровень доходов, занятость, доступное жилье, безопасный транспорт, доступные и качественные услуги в здравоохранении, образование, развитие регионов. Планируется, что основой для благополучия людей станет рост доходов на 20,2%.





Для повышения качества государственного управления намечен переход к полноценной отраслевой политике: сделан акцент на разработку стратегий развития отраслей, продвижение интересов предприятий всех форм собственности, прежде всего на внешних рынках.





«Итогом реализации Программы станет качественно новый уровень экономического развития государства, и соответственно, благосостояния и качества жизни людей», — сказано в сообщении.







