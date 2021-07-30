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Иван Тертель: в Киеве и Вильнюсе реализуются планы по созданию информационных антибелорусских хабов

30.07.2021 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тертель: в Киеве и Вильнюсе реализуются планы по созданию информационных антибелорусских хабов

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Центром информационно-психологических операций Польши, стран Прибалтики и Украины при поддержке США активизированы действия по влиянию на информационное пространство Республики Беларусь в рамках концепции изоляции власти. Используются подконтрольные так называемые независимые СМИ, реализуются планы по созданию крупных информационных хабов антибелорусской направленности в Киеве и Вильнюсе. Параллельно осуществляются кибератаки на инфраструктуру органов власти и правоохранительного блока.

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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
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