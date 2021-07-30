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Как тактично сделать замечание и не обидеть? Этот совет вам точно пригодится

30.07.2021 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
На работе иногда хочется сделать человеку замечание. К примеру, кто-то сильно пользовался парфюмом, кто-то отвлекает, громко говорит. Как тактично сделать человеку замечание, чтобы он на тебя не обиделся? Иногда очень тактичное замечание, а человек сел, надулся – «никогда не буду вообще духами пользоваться, буду вам тут потом вонять».

Как тактично сделать замечание и не обидеть? Этот совет вам точно пригодится

Анастасия Феттер, стилист:
У меня есть ответ на этот вопрос. Существует такая психологическая формула, по которой мы говорим, человек поймет, и мы его не обидим. Например, что-то не понравилось, я говорю: Катерина, когда ты (или вы – в зависимости от того, как с коллегами общаемся) делаешь то-то или то-то, я чувствую или я ощущаю то-то, то-то, то-то. Через я-сообщение и чувство. Мы человека таким образом ни в коем случае не оскорбим. Человек понимает: Катерина, когда ты пользуешься своим парфюмом – он безумно классный, брендовый, я знаю, но у меня склонность к астме и я чувствую себя так плохо, у меня текут слезы.

Как тактично сделать замечание и не обидеть? Этот совет вам точно пригодится

Екатерина Забенько:
Какая ты нежная – увольняйся!

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ты так правильно обращаешься, а тебе в ответ сразу негативная реакция, с агрессией и даже каким-нибудь крепким словечком. Как в этот момент поступать?

Анастасия Феттер:
Вопрос состоял в том, как сказать и не оскорбить коллегу – я сформулировала. Это работает и в отношениях любых межличностых.

Как тактично сделать замечание и не обидеть? Этот совет вам точно пригодится

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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