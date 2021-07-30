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Виктор Хренин: периодически вскрывается нарушение воздушных границ Беларуси. Только с апреля по июнь таких было три

30.07.2021 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин: периодически вскрывается нарушение воздушных границ Беларуси. Только с апреля по июнь таких было три

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Средствами разведки Вооруженных Сил периодически вскрывается нарушение воздушных границ Республики Беларусь. Только с апреля по июнь таких было три. Наиболее вероятной целью является определение степени готовности к действиям нашей системы противовоздушной обороны. Кроме того, отмечается высокая активность применения беспилотных летательных аппаратов органами пограничной службы и подразделениями вооруженных сил сопредельных стран. Данные мероприятия могут быть составной частью подготовки провокационных действий в приграничных районах с целью создания новых информационных поводов для дискредитации Республики Беларусь на международной арене.

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