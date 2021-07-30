ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: подрывная деятельность велась годами. У лидера правозащитного центра «Вясна» Беляцкого найден архив за 25 лет

30.07.2021 21:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: подрывная деятельность велась годами. У лидера правозащитного центра «Вясна» Беляцкого найден архив за 25 лет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы вы понимали, эта деятельность не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти. Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу. В их арсенале обнаружено (на момент 29 июля) незарегистрированное пневматическое, боевое, охотничье, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы самодельных взрывных устройств. Когда мне принесли фотографии всех этих арсеналов, можно было в ужас прийти.

Вдохновлялись все эти сторонники «перемен» в прямом смысле фашистской идеологией. Обнаружены при обысках нацистская символика, книга «Майн кампф» и другая экстремистская литература. Но главная мотивация – деньги. Найдены расписки о получении определенных сумм. Мы располагаем документацией, подтверждающей получение организациями и отдельными лицами денежных средств из-за рубежа. Доказательства финансирования так называемых независимых профсоюзов и деструктивных негосударственных организаций были найдены у представителя немецкого фонда имени Эберта. Что важно, подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех. У лидера правозащитного центра «Вясна» Беляцкого найден архив за 25 лет. Вся структура расписана за 25 лет. Я должен похвалить наш КГБ за оперативность.

Читайте также:

Лукашенко о Тихановской: мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю

Военком Гомельской области: нужно на постоянной основе организовывать кружковую и клубную работу

Игорь Сергеенко о председателях райисполкомов: в силу занятости не видят общей картины, которая складывается в стране

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: у Байдена сейчас полное замыкание на Россию. Он переживает, чуть ли не с ума сходит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by