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«Нельзя допускать информационного вакуума». Президент Беларуси поручил повысить роль региональной прессы

30.07.2021 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нельзя допускать информационного вакуума». Президент Беларуси поручил повысить роль региональной прессы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом говорилось неоднократно. Центральные СМИ уже работают на качественно новом уровне. Облисполкомам и райисполкомам надо подтягиваться хотя бы до уровня Минской области, где успешно развивается областной медиахолдинг. Надо и на районы, города переносить этот опыт.

К сожалению, роль региональной прессы на местах незаслуженно занижена. Порой руководители районов используют местные газеты как личную Доску почета. Не хватает проблемных материалов, актуальных и интересных читателю тем. Займитесь этими вопросами. Показывайте положительное. Говорите о себе, о людях и так далее. Поднимайте их на определенную высоту, но не забывайте, что у нас есть хрюшки, которые дают интервью отморозкам.

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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
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