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«Нельзя допускать информационного вакуума». Президент Беларуси поручил повысить роль региональной прессы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, роль региональной прессы на местах незаслуженно занижена. Порой руководители районов используют местные газеты как личную Доску почета. Не хватает проблемных материалов, актуальных и интересных читателю тем. Займитесь этими вопросами. Показывайте положительное. Говорите о себе, о людях и так далее. Поднимайте их на определенную высоту, но не забывайте, что у нас есть хрюшки, которые дают интервью отморозкам.
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«Нельзя допускать информационного вакуума». Президент Беларуси поручил повысить роль региональной прессы
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
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