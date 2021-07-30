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Александр Лукашенко: нам надо выстоять, такой шанс выпал нашему поколению

30.07.2021 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: нам надо выстоять, такой шанс выпал нашему поколению

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо выстоять – только так сможем передать будущим поколениям нашу Беларусь. Социальную, высокотехнологичную, экологичную страну, с развитыми промышленностью, энергетикой и сельским хозяйством, сильными регионами. И, пройдя через испытания, останемся верными своей национальной идее, как мы всегда говорим: «людзьмi звацца». Такой шанс выпал нашему поколению и поколению, которое идет за нами, и мы этот шанс не имеем права, уважаемые друзья, потерять.

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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
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