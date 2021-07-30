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«Конкуренция всё равно будет возрастать». Владимир Макей призвал теснее работать с экспортёрами

30.07.2021 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Конкуренция всё равно будет возрастать». Владимир Макей призвал теснее работать с экспортёрами

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Беларусь сумела использовать благоприятную ситуацию подъема зарубежных рынков после промышленных локдаунов, а также возникший повышенный отложенный спрос. Но далее конкуренция все равно будет возрастать, спрос корректируется. На это мы должны вместе обратить самое пристальное внимание, теснее работать с экспортерами, давать правильные установки на альтернативные точки роста, возможности новых рынков, необходимость дальнейшей диверсификации по географии и ассортименту. Кроме того, нам предстоит тактически выверено работать в условиях отдельных секторальных санкций.

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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
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