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ЕС сделал жесткое заявление по ситуации с нелегальными мигрантами

30.07.2021 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Использование мигрантов и беженцев в политических целях совершенно недопустимо, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 30 июля.

ЕС сделал жесткое заявление по ситуации с нелегальными мигрантами

«Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы, — подчеркнул он. — ЕС и его государства-члены осуждают использование мигрантов и беженцев белорусским режимом».

По словам Борреля, Евросоюз продолжит бороться с всплеском нелегальной миграции со стороны Беларуси, чтобы сохранить целостность своей внешней границы. Он сообщил, что ЕС «рассмотрит возможность принятия ограничительных мер в отношении лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, или тех, кто иным образом вовлечен в торговлю людьми».

«Евросоюз и его государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно управлять миграционными потоками для защиты внешних границ ЕС, — отметил Боррель. — Люди, которые не имеют права находиться в ЕС, должны быть возвращены. В этом контексте ЕС и государства-члены примут все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом».

Боррель напомнил, что Европейский союз и его участники уже усилили внешнюю охрану границ на белорусском направлении и готовы усилить ее еще больше.

«Государства-члены оперативно окажут поддержку, необходимую для обеспечения немедленного развертывания соответствующих групп и средств, — заявил он. — Мы продолжим реализацию своей внешней миграционной политики. Мы будем работать над дальнейшим укреплением потенциала ЕС по возвращению мигрантов в рамках комплексного подхода, в том числе путем диалога и партнерства со странами происхождения и транзита».

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

 

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