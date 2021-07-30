Блогер и маркетолог Пилюгина арестована на 15 суток

Блогер и маркетолог Анастасия Пилюгина арестована на 15 суток, сообщают правозащитники.





Решение вынес 30 июля судья суда Партизанского района Минска Михаил Макаревич. Этот же судья арестовал на 15 суток молодого человека Пилюгиной Владислава Пиртаня.

Оба были задержаны 29 июля и привлечены к административной ответственности по ст. 24.3 КоАП (неподчинение сотрудникам милиции). На суде Пилюгина сообщила, что была допрошена в КГБ по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма). Дома у нее прошел обыск.