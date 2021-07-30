Правоохранители Гродненской области обнаружили мини-заводы по производству самогона

Источник материала: БелТА

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции ликвидировали очаги самогоноварения в Берестовицком и Свислочском районах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В поле зрения правоохранителей попал 55-летний житель Берестовицкого района. Мужчина в хозяйственной постройке во дворе частного дома хранил 200 л самогона и почти 2,5 т браги.

В Свислочском районе 49-летнего местного жителя задержали с поличным во время приготовления самогона. Изъято около 100 л самогона и тонна браги.

По выявленным случаям проводятся проверки.-0-