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Правоохранители Гродненской области обнаружили мини-заводы по производству самогона

30.07.2021 22:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции ликвидировали очаги самогоноварения в Берестовицком и Свислочском районах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В поле зрения правоохранителей попал 55-летний житель Берестовицкого района. Мужчина в хозяйственной постройке во дворе частного дома хранил 200 л самогона и почти 2,5 т браги.

В Свислочском районе 49-летнего местного жителя задержали с поличным во время приготовления самогона. Изъято около 100 л самогона и тонна браги.

По выявленным случаям проводятся проверки.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В поле зрения правоохранителей попал 55-летний житель Берестовицкого района. Мужчина в хозяйственной постройке во дворе частного дома хранил 200 л самогона и почти...
 
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