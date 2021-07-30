Помощь Турции: тушить лесные пожары помогают два вертолета МЧС Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасатели Беларуси работают в районе турецкого Мармариса, где не прекращаются пожары. Дымовую завесу видно за десятки километров, огонь бушует в непосредственной близости от отелей, передает «МИР 24».

Турецким экстренным службам помогают два вертолета МЧС Беларуси. Только за шесть часов экипажи выполнили больше 50 сбросов воды. Летчикам приходится работать в условиях максимальных температур.

«В кабине вертолета доходит до 60 градусов. Опыт работы у нас очень большой, все пилоты имеют международный уровень подготовки полетов и большой опыт тушения пожаров в горах», – рассказал начальник авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Тадеуш Курсевич.

Это не первая международная миссия белорусских экипажей. Каждый год спасатели прилетают на ликвидацию природных пожаров. География помощи: страны Содружества, Прибалтика и Восточная Европа.