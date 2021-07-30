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Помощь Турции: тушить лесные пожары помогают два вертолета МЧС Беларуси
30.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спасатели Беларуси работают в районе турецкого Мармариса, где не прекращаются пожары. Дымовую завесу видно за десятки километров, огонь бушует в непосредственной близости от отелей, передает «МИР 24».
Это не первая международная миссия белорусских экипажей. Каждый год спасатели прилетают на ликвидацию природных пожаров. География помощи: страны Содружества, Прибалтика и Восточная Европа.
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Только за шесть часов экипажи выполнили больше 50 сбросов воды. Летчикам приходится работать в условиях максимальных температур.
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