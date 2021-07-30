﻿ Александр Лукашенко: Первая мировая война. Где мясорубка разгорелась? Здесь. Мы кому-то нужны были? Не очень. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: Первая мировая война. Где мясорубка разгорелась? Здесь. Мы кому-то нужны были? Не очень

30.07.2021 22:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Первая мировая война. Где мясорубка разгорелась? Здесь. Мы кому-то нужны были? Не очень

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поход Наполеона – мы-то в чем были виноваты? Они что, к нам шли? Нет. Возьмите позднее событие и очень яркое – Первая мировая война. Где мясорубка в основном разгорелась? Здесь. Мы кому-то нужны были? Не очень. Особенно Вторая мировая война и ее апогей – Великая Отечественная война. Что, против нас она была? Не только против нас. Ну, судьба, наверное, наша такая. Но тогда мы смотрели налево, направо, больше на Восток, на Кремль, там принимались решения, а сейчас здесь они должны приниматься. И мы прежде всего должны думать о защите своего отечества. Мы с вами вот здесь, в этом небольшом относительно страны зале сконцентрированы люди, от которых зависит судьба родины, судьба нашей Беларуси. И от того, как мы будем мобилизованы и едины, сплочены, не только в своих помыслах, но и в действиях, зависит будущее, и не только нас – наших детей.

Читайте также:

Виктор Хренин: периодически вскрывается нарушение воздушных границ Беларуси. Только с апреля по июнь таких было три

Президент Беларуси: их так ничему начало ВОВ не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость

Александр Лукашенко: подрывная деятельность велась годами. У лидера правозащитного центра «Вясна» Беляцкого найден архив за 25 лет  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правоохранители Гродненской области обнаружили мини-заводы по производству самогона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by