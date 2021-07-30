ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Давление на свободу слова продолжается: Генпрокуратура признала экстремистскими еще семь телеграм-каналов

30.07.2021 22:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Генпрокуратура 30 июля сообщила о признании судами экстремистскими еще семи телеграм-каналов: «Своя Жабинка», «Навiны Бярозы», «Береза 97%», «Белоозерск 97%», «БЕШЕНКОВИЧИ вчера сегодня завтра», «Уручье 97pro» и «Узда, Узденский район».

Давление на свободу слова продолжается: Генпрокуратура признала экстремистскими еще семь телеграм-каналов
Фото pixabay.com

«Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», — говорится в сообщении ведомства.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура 30 июля сообщила о признании судами экстремистскими еще семи телеграм-каналов: «Своя Жабинка», «Навiны Бярозы», «Береза 97%», «Белоозерск 97%»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Затрыманы Юрый Марозаў: "Мне апраналі пакет на галаву і душылі"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by