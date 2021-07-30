Давление на свободу слова продолжается: Генпрокуратура признала экстремистскими еще семь телеграм-каналов

Генпрокуратура 30 июля сообщила о признании судами экстремистскими еще семи телеграм-каналов: «Своя Жабинка», «Навiны Бярозы», «Береза 97%», «Белоозерск 97%», «БЕШЕНКОВИЧИ вчера сегодня завтра», «Уручье 97pro» и «Узда, Узденский район».



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«Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», — говорится в сообщении ведомства.

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