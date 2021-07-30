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В выходные в Минске закроют движение по улице Сторожевской
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с ремонтом тепловой сети с 00:00 31 июля до 19:00 1 августа будет полностью закрыто движение транспорта по Сторожевской на участке от улицы Старовиленской до Максима Богдановича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
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Новости Беларуси. В связи с ремонтом тепловой сети с 00:00 31 июля до 19:00 1 августа будет полностью закрыто движение транспорта по Сторожевской на участке от улицы...
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