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Новый глава Мядельского района: «Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в программе Минщина на СТВ.
Главу районной вертикали власти представил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он отметил, что руководству района нужно сделать многое, чтобы Мядельский район продолжал развиваться как туристический центр, в сжатые сроки обеспечить население рабочими местами, а также увеличить количество здравниц, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства населенных пунктов и сейчас, во время жатвы, уборочной кампании.
Александр Пранович, председатель Мядельского райисполкома:
Ранее Александр Пранович был председателем Пуховичского районного Совета депутатов. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.
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Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в...
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