ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый глава Мядельского района: «Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми»

31.07.2021 06:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в программе Минщина на СТВ.

Новый глава Мядельского района: «Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми»

Главу районной вертикали власти представил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он отметил, что руководству района нужно сделать многое, чтобы Мядельский район продолжал развиваться как туристический центр, в сжатые сроки обеспечить население рабочими местами, а также увеличить количество здравниц, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства населенных пунктов и сейчас, во время жатвы, уборочной кампании.

Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие

Новый глава Мядельского района: «Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми»

Александр Пранович, председатель Мядельского райисполкома:
Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми, повышение их уровня жизни. Это все взаимосвязано с экономическим развитием Мядельского района, с учетом тех особенностей, которые присущи Мядельскому району. Это туристическая сфера, санаторно-курортное направление, развитие сельского хозяйства, социальной сферы.

Ранее Александр Пранович был председателем Пуховичского районного Совета депутатов. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фашиствующая демократия и мирные террористы. Словарь терминов, которые в Беларуси извратили за последний год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by