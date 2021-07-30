«Дура, мерзавка…» Лукашенко грубо обругал Тихановскую

Александр Лукашенко утверждает, что Светлана Тихановская сама попросила его о возможности после президентских выборов 9 августа покинуть Беларусь. Свою версию событий он изложил 30 июля на встрече с «активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки».





«Она (Тихановская. — БелаПАН.) говорит, что ее заставили — это я сегодня прочитал в докладе — выехать из Беларуси, и угрожали, что, там, чуть ли не детей схватят, еще чего-то и так далее. Слушайте, дети для меня — всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что «я поеду в Литву, схвачу детей», — сказал Лукашенко (здесь и далее — максимально близкие к оригиналу цитаты по видеозаписи, размещенному в телеграм-канале его пресс-службы «Пул Первого»).

«Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла, вот, генерал Павлюченко (начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Андрей Павлюченко. — БелаПАН.) — к нему и просит: «Скажите президенту, я хочу уехать. Так было дословно, ты (Павлюченко. — БелаПАН.) мне доложил. Я говорю: «Ну пусть едет», — заявил он.

«И это после того, Валерий Палыч (экс-глава КГБ Валерий Вакульчик. — БелаПАН.), как их хотели сжечь в этом доме (возможно, в избирательном штабе. — БелаПАН.), помнишь? Когда я тебе приказал «Альфу» (спецподразделение КГБ «Альфа». — БелаПАН.) снять с улиц. Он (Вакульчик. — БелаПАН.) кричал [неразборчиво]: «Как «Альфу» снять? Они Дворец независимости…», — продолжил оратор. — Снимай, говорю, с тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом. Сожгут же, негодяев, нас обвинят. Это ж все было подстроено спецслужбами, когда они собрали всех этих — Координационный совет и прочее — и повели в отдельный дом. И эта дура (Тихановская. — БелаПАН.) туда поперлась. Но благо, что у нее там в окружении, я уже где-то рассказывал, был кто-то из наших военных — охранял ее. И он сообразил, что быть беде: зачем нас туда собирают? И он понимал, кто может решить этот вопрос. И он позвонил в МВД, да? Казакевич (тогдашний первый замминистра МВД Геннадий Казакевич. — БелаПАН.), по-моему, занимался в МВД, да, Казакевич».

«И я ну буквально, ну вот, понимаете, интуиция: «Валерий Палыч, говорю, немедленно снимай «Альфу», переодень, чтоб не военные были, а [в] гражданке, но продемонстрируй, что мы уже увидели, чего они хотят. И это нас спасло», — заявил Лукашенко.

«И это, по-моему, на следующий или в этот день она (Тихановская. — БелаПАН.) прибежала. Я говорю: «Хорошо, МВД, передайте ей: МВД поможет (уже в деталях рассказываю, коль она отозвалась) поможет тебе выехать к детям». Про мужика про своего (политзаключенный, блогер Сергей Тихановский. — БелаПАН.) — ни слова. Ну, попросила бы… Она попросила какую-то из Витебска семью, да? И еще ты (Павлюченко. — БелаПАН.) эту семью там на границе ожидал, она приехала — с мужем и детьми (Тихановская выехала вместе с начальником своего штаба Марией Мороз, но непонятно, об этом ли идет речь. — БелаПАН.). Мы сделали все, что просила. Ну едь к детям, мы понимаем. Я вообще против женщин не воюю», — сказал Лукашенко.

«Не успели выехать — звонит: «Александр Григорьевич…». Говорит, что у нее нет денег. Я говорю: «Возьми у, не буду говорить, компании, попроси, государственной компании, попроси». Сколько хочет? 15 тысяч долларов, да? Дай 15 тысяч долларов, пусть едет. Это ж, все-таки, дети. Вот что было», — добавил Лукашенко.

«И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю, хоть с женщинами не воюю», — заявил он.

В интервью американскому изданию Buzzfeed, опубликованном 27 июля, демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская, комментируя подробности своего вынужденного выезда из страны, заявила: «Мне сказали: «Ваш муж находится в тюрьме, Вы тоже сядете на 15 лет. Мы знаем, где ваши дети, их отдадут в детский дом».

О том, что Тихановская выехала в Литву, стало известно 11 августа.