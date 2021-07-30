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Стало известно, что будет в финале Чемпионата Беларуси по World of Tanks Blitz

31.07.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

31 июля станет известно имя чемпиона Беларуси по World of Tanks Blitz. Финал чемпионата, который проводится под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта при поддержке А1 и компании-разработчика Wargaming, пройдет в пространстве LIDBEER DVOR.

Победители разделят призовой фонд в размере 3000 рублей, а для гостей главным подарком станет концерт с программой кавер-версий из саундтрека к World of Tanks от Lipnitsky Show Orchestra.

Специальная концертная программа от Lipnitsky Show Orchestra начнется в 18:00. Хорошо знакомые каждому любителю World of Tanks атмосферные композиции для разных карт игры в собственной интерпретации коллектива прозвучат не просто по-новому – музыканты оркестра под руководством джазмена Александра Липницкого превратят их в коктейль самых неожиданных музыкальных эмоций.

Команды-финалисты чемпионата – Legends и TwisterSquadBY – встретятся друг с другом в 15:00. Решающая серия игр будет вестись по схеме best-of-9 (до 5 побед) на картах «Форт», «Балтийский щит», «Эль-Аламейн» и «Карьеры» со сменой сторон, а также на карте «Жемчужный город» (право выбрать сторону получит команда, которая окажется выше в сетке).

Пока финалисты будут определять судьбу чемпионского титула, гостей турнира ожидают тематические развлечения и фотозона. Тем поклонникам игры, которые не смогут присутствовать на финальном матче лично, видеосервис VOKA по традиции предоставит возможность наблюдать за ходом финала посредством онлайн-трансляции.

 
 
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31 июля станет известно имя чемпиона Беларуси по World of Tanks Blitz. Финал чемпионата, который проводится под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта при...
 
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