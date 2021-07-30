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«Это очень тяжелая работа»: Беларуские музыканты могут получить премию в 20.000 евро

31.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бренд Hennessy выделит грант в 20.000 евро для музыкантов, которые в своем творчестве опираются на традиции. А победителей конкурса определят музыканты из нескольких стран, включая беларускую группу Super Besse.



Бренд продолжает глобальную кампанию All I Need, в которой представители различных креативных индустрий делится историями творческого пути. Новыми героями стали музыканты сразу из нескольких стран: Onuka (Украина), Super Besse (Беларусь), Tamada (Грузия) и The Buhars (Казахстан).

Минская группа Super Besse делится историей, как ежедневная рутина и однообразный быт вылились в протест против скуки, который, в свою очередь, стал основой их холодного пост-панк звучания.

Фронтвумен украинской группы ONUKA Ната Жижченко рассказала о своем дедушке, который сам изготавливал музыкальные инструменты. По сюжету, история семьи плавно перетекает в премьеру клипа на трек «TY», где эти инструменты и звучат.

Участники казахского проекта The Buhars размышляют об уникальности казахской музыкальной культуры в условиях нового времени, а их главным проводником в этом становятся традиционные инструменты.

А грузинский музыкант Lasha Chapel (Tamada), который пишет в жанре электронной музыки, рассказывает о пути длиною в 10 лет: после долгого путешествия по Европе он обрел свою аудиторию после того, как вернулся в Грузию и начал петь на родном языке.

В конце каждого рассказа музыканты называют цель всех этих историй в целом: вдохновить молодое поколение музыкантов на поиск ответов, где родилась их собственная уникальность и из чего складывается музыка, которую они создают.

Для этого бренд возьмет на себя роль фонда, выделив грант на общую сумму 20.000 евро, который будет разыгран в рамках конкурса. Onuka, Super Besse, Tamada и The Buhars станут его кураторами и выберут по одному победителю, который получит денежный приз на реализацию своего творческого проекта.

Чтобы подать заявку на грант, участникам конкурса необходимо опубликовать пост на своей странице в Instagram с ответом на вопрос «Как мое прошлое находит отражение в музыке?» и «что мне необходимо, чтобы донести мою идею всему миру?», поставить хештег проекта #HennessyVSAllINeed и отметить Instagram-аккаунт артиста, который будет оценивать заявку. Конкурс проходит с 14 июля до 25 августа.

Super Besse:

 — Быть музыкантом — это всегда вызов обыденной жизни. Это очень тяжелая работа, особенно когда ты только начинаешь заниматься творчеством: помимо репетиций, бывает трудно найти себя, свой стиль. Но здорово, когда музыканты могут не уходить в чистый эскапизм, а переработать и использовать свой бэкграунд. Отлично, что этот проект может помочь таким артистам в становлении и поиске себя в это тяжелое время.
 
 
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Бренд Hennessy выделит грант в 20.000 евро для музыкантов, которые в своем творчестве опираются на традиции. А победителей конкурса определят музыканты из нескольких...
 
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