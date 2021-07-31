Яркие цвета, без резкого запаха и быстрое высыхание! «Лакокраска» выпустила новую линейку продуктов «DeAroma»

Источник материала: ОНТ

Яркие цвета, без резкого запаха и быстрое высыхание. Предприятие «Лакокраска» выпустило новую линейку продуктов «DeAroma». В чем их уникальность и чем еще планирует удивлять предприятие в ближайшее время, рассказываем в нашем сюжете.





Предприятие «Лакокраска» уже более 56 лет является лучшим в своей отрасли. Все эти годы предприятие экспериментирует с составами и стремится создать инновационный продукт с идеальным покрытием. И в этом году им это удалось.

Андрей Гурчин, директор предприятия «Лакокраска»: «Чтобы быть современными и динамичными, необходимо следовать рынку, а рынок Беларуси нацелен на качество, на современные материалы, на экологичность. Вот и предприятие выбрало для себя тактику следовать времени. Мы изучаем постоянно спрос. Мы запускаем новую люксовую линейку более дорогих материалов, но с повышенными стандартами качества».

Новая линейка лакокраски будет чуть дороже ее предшественников. Но производитель гарантирует, что цена будет полностью соответствовать качеству продукта.

Марина Холявская, ведущий специалист по работе с клиентами предприятия «Лакокраска»: «Очень важно, чтобы эти краски не обладали резким запахом, имели ускоренную сушку, широкую цветовую гамму, чтобы была почва для творчества. Поэтому, учитывая все эти требования, мы создали линейку продукции под торговой маркой «DeAroma». И надеемся, что она будет отвечать ожиданиям покупателей и создаст приятное настроение для стильного ремонта».

Екатерина Роман, начальник розничных продаж предприятия «Лакокраска»: «Широкий ассортимент лакокрасочных материалов представлен в разных торговых точках Беларуси, а также в районных центрах. Вы можете приобрести не только ходовые товары, но и новинки. Приглашаем вас за покупками, и будем рады видеть вас покупателями».

Предприятие «Лакокраска» развивает свою научную базу и работает в тесном контакте с потребителем. Все это помогает разрабатывать и выпускать современные высококачественные лакокрасочные материалы, составляющие достойную конкуренцию импортным.

Предприятие выпускает более 2 000 наименований продукции. Ежегодно лакокраска «Лида» расширяет и совершенствует свой ассортимент. С новинками 2021 года вы уже можете ознакомиться в розничных магазинах страны.

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