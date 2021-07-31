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Яркие цвета, без резкого запаха и быстрое высыхание! «Лакокраска» выпустила новую линейку продуктов «DeAroma»
Источник материала: ОНТ
Яркие цвета, без резкого запаха и быстрое высыхание. Предприятие «Лакокраска» выпустило новую линейку продуктов «DeAroma». В чем их уникальность и чем еще планирует удивлять предприятие в ближайшее время, рассказываем в нашем сюжете.
Предприятие «Лакокраска» уже более 56 лет является лучшим в своей отрасли. Все эти годы предприятие экспериментирует с составами и стремится создать инновационный продукт с идеальным покрытием. И в этом году им это удалось.
Новая линейка лакокраски будет чуть дороже ее предшественников. Но производитель гарантирует, что цена будет полностью соответствовать качеству продукта.
Предприятие «Лакокраска» развивает свою научную базу и работает в тесном контакте с потребителем. Все это помогает разрабатывать и выпускать современные высококачественные лакокрасочные материалы, составляющие достойную конкуренцию импортным.
Предприятие выпускает более 2 000 наименований продукции. Ежегодно лакокраска «Лида» расширяет и совершенствует свой ассортимент. С новинками 2021 года вы уже можете ознакомиться в розничных магазинах страны.
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Яркие цвета, без резкого запаха и быстрое высыхание! «Лакокраска» выпустила новую линейку продуктов «DeAroma»
Яркие цвета, без резкого запаха и быстрое высыхание. Предприятие «Лакокраска» выпустило новую линейку продуктов «DeAroma». В чем их уникальность и чем еще планирует...
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