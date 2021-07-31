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Первая в 101-м сезоне! Премьера «Женитьбы» по Гоголю – в Купаловском театре
Источник материала: ОНТ
«Совершенно невероятное событие в двух действиях» сотворил молодой режиссёр, выпускник ГИТИСа Даниил Филлипович. Роли исполняют звёзды национальной труппы и начинающие актёры. Спектакль стали обсуждать задолго до его выхода к зрителю. Чёрно-белый пиар сработал. Зал практически полон. И это в разгар дачного сезона. За «сватовством» по-белорусски следит Александр Матяс.
Больше трёх месяцев купаловцы «жили Гоголем», что бы их «Женитьбу» браком не назвали. Сюжет хорошо знаком многим. Пьеса была закончена 180 лет назад. И смех, и слёзы, и любовь...
Подробнее – в видеоинформации.
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«Совершенно невероятное событие в двух действиях» сотворил молодой режиссёр, выпускник ГИТИСа Даниил Филлипович. Роли исполняют звёзды национальной труппы и...
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