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Первая в 101-м сезоне! Премьера «Женитьбы» по Гоголю – в Купаловском театре

31.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Совершенно невероятное событие в двух действиях» сотворил молодой режиссёр, выпускник ГИТИСа Даниил Филлипович. Роли исполняют звёзды национальной труппы и начинающие актёры. Спектакль стали обсуждать задолго до его выхода к зрителю. Чёрно-белый пиар сработал. Зал практически полон. И это в разгар дачного сезона. За «сватовством» по-белорусски следит Александр Матяс.

Больше трёх месяцев купаловцы «жили Гоголем», что бы их «Женитьбу» браком не назвали. Сюжет хорошо знаком многим. Пьеса была закончена 180 лет назад. И смех, и слёзы, и любовь... 

Подробнее – в видеоинформации.

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«Совершенно невероятное событие в двух действиях» сотворил молодой режиссёр, выпускник ГИТИСа Даниил Филлипович. Роли исполняют звёзды национальной труппы и...
 
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