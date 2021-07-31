На парковке в Берлине неизвестный устроил стрельбу: четыре человека пострадали

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы на автомобильной парковке в Берлине. Об этом со ссылкой на издание Berliner Zeitung сообщает БЕЛТА.

В результате стрельбы пострадали как минимум четверо мужчин. Все они были госпитализированы, однако трое из них получили тяжелые ранения. Причины и более точные обстоятельства инцидента пока не известны.

Подробности о личности нападавшего пока также не сообщаются, однако полиция Берлина в данный момент проводит операцию по его розыску.

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