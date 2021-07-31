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Многоликая Беларусь. Вклад диаспор в межнациональный диалог обсудили на встрече в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В крови у белорусов толерантное и уважительное отношение к культурам и ценностям разных народов.
Сейчас в нашей стране живут представители 159 национальностей, их объединений ещё больше. Здесь они обрели не только жильё и работу, но на равных получают образование, они – проводники своей культуры в нашем обществе. И именно через неё формируется межнациональный диалог.
Есть и фактические подтверждения культурной многоликости Беларуси. Летом в Минске проходят дни национальных культур. Открыты для них площадки «Славянского базара в Витебске», театральной «Белой вежи» и других знаковых событий. Но, пожалуй, самый масштабный праздник, который показывает многогранность народов в Беларуси – фестиваль национальных культур. Он носит статус республиканского.
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В крови у белорусов толерантное и уважительное отношение к культурам и ценностям разных народов. Сейчас в нашей стране живут представители 159 национальностей, их...
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