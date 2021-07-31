Geely Atlas Pro сошёл с конвейера – и буквально за неделю стал хитом на белорусском рынке. Топовое место продаж – автоцентр на Маяковского, 2

Источник материала: ОНТ

Автомобиль нового поколения. Geely Atlas Pro ещё недавно сошёл с конвейера и буквально за неделю стал хитом на белорусском рынке. Благодаря дилерским центрам сотни автолюбителей оценили новинку и смогли сделать для себя приятную покупку. А топовое место продаж – современный центр на Маяковского.





Современный автоцентр на Маяковского, 2 появился в столице всего год назад, но сразу стал местом притяжения любителей качественного сервиса. Сюда, за автомобилем мечты приехала и Надежда Высоцкая. И стала тысячным покупателем новенького Geely Coolray.

Надежда Высоцкая: «Тест-драйв покорил буквально с первой минуты, с первой секунды, машина вроде небольшая, но под капотом чувствуется очень мощная сила. Комфортабельно водителю, пассажирам, ребёнку очень удобно даже в кресле».

В автоцентре решили объединить сразу два знаковых события, в первую годовщину чествовали юбилейного покупателя. В подарок – бесплатное техобслуживание. Теперь по любому вопросу автоледи сможет обратиться на Маяковского, 2.

Павел Садовников, директор автосалонов «Лакшери Моторс Плюс»: «Это первый дилерский центр, который построен с нуля по всем стандартам «Джили Корпорейшн». Нигде на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси таких автоцентров ещё нет. В нашем дилерском центре можно пройти полноценный спектр услуг, начиная от страхования автомобиля, ремонта, обслуживания, покупки».

Продажи Geely из года в год бьют рекорды, особенно полюбился многим Atlas. В этом году вышла его новая версия. Geely Atlas Pro – это ещё более технологичный автомобиль, в котором сочетаются надёжность, комфорт и современный дизайн.

Сергей Шабуневич, начальник отдела продаж автомобилей автосалона «Лакшери Моторс Плюс»: «Технологические решения, которые есть, дают больше возможностей драйверского ощущения автомобиля. У этого автомобиля есть такие системы, как адаптивный круиз-контроль, автоматическое включение ближнего света, прекрасно настроена климатическая система, есть инновационные решения и в двигателе».

Речь о системе мягкого гибрида. Она даёт машине отличную динамику и экономит до 15% топлива. А для тех, кто поддерживает экологичный тренд, «Белджи» предлагает полностью гибридную версию Atlas – это полноприводный автомобиль, который уже в продаже. Новенькие авто готовы к тест-драйву и ждут своих владельцев в дилерском центре.

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