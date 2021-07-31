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Geely Atlas Pro сошёл с конвейера – и буквально за неделю стал хитом на белорусском рынке. Топовое место продаж – автоцентр на Маяковского, 2
Источник материала: ОНТ
Автомобиль нового поколения. Geely Atlas Pro ещё недавно сошёл с конвейера и буквально за неделю стал хитом на белорусском рынке. Благодаря дилерским центрам сотни автолюбителей оценили новинку и смогли сделать для себя приятную покупку. А топовое место продаж – современный центр на Маяковского.
Современный автоцентр на Маяковского, 2 появился в столице всего год назад, но сразу стал местом притяжения любителей качественного сервиса. Сюда, за автомобилем мечты приехала и Надежда Высоцкая. И стала тысячным покупателем новенького Geely Coolray.
В автоцентре решили объединить сразу два знаковых события, в первую годовщину чествовали юбилейного покупателя. В подарок – бесплатное техобслуживание. Теперь по любому вопросу автоледи сможет обратиться на Маяковского, 2.
Продажи Geely из года в год бьют рекорды, особенно полюбился многим Atlas. В этом году вышла его новая версия. Geely Atlas Pro – это ещё более технологичный автомобиль, в котором сочетаются надёжность, комфорт и современный дизайн.
Речь о системе мягкого гибрида. Она даёт машине отличную динамику и экономит до 15% топлива. А для тех, кто поддерживает экологичный тренд, «Белджи» предлагает полностью гибридную версию Atlas – это полноприводный автомобиль, который уже в продаже. Новенькие авто готовы к тест-драйву и ждут своих владельцев в дилерском центре.
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Geely Atlas Pro сошёл с конвейера – и буквально за неделю стал хитом на белорусском рынке. Топовое место продаж – автоцентр на Маяковского, 2
Автомобиль нового поколения. Geely Atlas Pro ещё недавно сошёл с конвейера и буквально за неделю стал хитом на белорусском рынке. Благодаря дилерским центрам сотни...
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