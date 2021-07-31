Лукашенко: Модераторы за границей работают на одну цель – создать иллюзию раздрая в обществе

Источник материала: ОНТ

Беларусь оказалась сильнее технологий цветных революций, что не может не раздражать Запад. Об этом сегодня заявил Президент. Александр Лукашенко встретился с активом местной вертикали, чтобы обсудить общественно-политическую обстановку, а по сути – сверить часы в новых для страны условиях. Попытки расшатать общество предпринимались по шести тактическим направлениям. Причём одной из самых действенных Президент называет мягкую силу – негосударственные некоммерческие организации и фонды. Выявлено несколько сотен деструктивных структур. Впрочем, на любое действие есть противодействие. И ответ Беларуси – в сплочённости и дисциплине. Президент не скрывает: кадровая политика будет ужесточаться, а каждый руководитель должен исходить из принципа «не навреди государству».





Вся страна в сборе. Ведь большинство присутствующих – главы районов и областей. Но то, что они хотели бы услышать на встрече местной вертикали с Главой государства, отнюдь не локальное.

Люди на местах – основа вертикали. Поэтому каждый должен понимать: что лучше для общей конфигурации, для всей страны. Разговор будет стратегический, сразу обозначил Александр Лукашенко, и должен стать регулярным.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я полагаю, что такие короткие, но важные встречи должны стать традицией. Это не только информирование людей с мест, а таких большинство в этом зале. Это дух, который долен сплачивать вертикаль, которой треть века и которая в основном работала хорошо и без сбоев. Наша встреча продиктована необходимостью сверить часы, определить дальнейшую стратегию работы в новых для нас условиях. Прежде всего, экономических».

Формат общения с людьми у Президента разный. Но есть одно, что их объединяет, – открытость, прямота (немного на злобу дня), актуальность. Поэтому и начинается встреча с экономики.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы много говорили об импортозамещении. Все говорят, Беларусь – это трактор. Трактор используется везде и во всем, но сколько в этом тракторе нашего. Вот вам шанс – обстоятельства нас заставляют углубленно заниматься импортозамещением. И это важнейший вопрос для экономики страны, чтобы мы были менее зависимы от других рынков и получали большую добавленную стоимость от того, что мы производим».

И этот посыл – использовать шанс – касается всех, на всех уровнях. Комплекс антисанкционных мер, разработанный правительством, уже в действии. Но искать пути, антисанкционные, и выгоду в будущем стоит и местной вертикали. Главное – понимать причины, следствия и особенности ограничений. Тем более, что в «новом» от Запада – много старого.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы всегда жили под прессом. Мы в самом центре этого цивилизационного излома. И нам всегда было непросто. В этом зале люди, от которых зависит судьба родины, судьбы Беларуси. И от скоординированности действий зависит будущее нас и наших детей. Против Беларуси развязана гибридная война. И в этом особенность развязанных санкций. Мы сегодня держим удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной, на уровне военных угроз, в сфере исторической политики. У нас нет хищнического капитализма. И в этом причина отдельного непонимания людьми нашей политики, Президента и всех нас».

Особое непонимание у западных партнёров вызывают и наши ценности. Традиционализм и здоровый консерватизм там уже давно не приветствуются. Разные цвета радуги навязывают и своему обществу, и суверенным государствам.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Белорусы являются хранителями мира, христианских традиций, здорового консерватизма. Мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства – всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенным. И особенно их раздражает то, что мы оказались сильнее технологий цветных революций. И хочу, чтобы вы понимали: всё, что мы прошли, – это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях».

И таких маршрутов политической и экономической дезориентации Беларуси Александр Лукашенко выделит шесть. И, судя по всему, не рандомно. На первом месте – военные угрозы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Помимо развëрнутых в Восточной Европе многонациональных сил, в Польше, вблизи от нас, формируется новое соединение – 18-я механизированная дивизия. На вооружение этой дивизии поступят американские танки "Абрамс" самой современной комплектации. Два батальона будут стоять буквально в 20 километрах от Бреста. Как видите, ничего не меняется. Великая Отечественная так их ничему и не научила. Забыли, что такое Брестская крепость. Да, выстроенная за годы независимости система безопасности и обеспечения обороноспособности, последовательная миролюбивая политика и международные договорённости создают нам задел для отражения военных угроз».

Поэтому готовность должна быть номер один. Как за счёт внутреннего резерва – территориальной обороны, так и на союзном уровне.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Западной Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии? Самое главное, чтобы вы понимали. Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях. Должен сказать откровенно, если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений – они будут здесь размещены незамедлительно. Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем».

Ведь внешнеполитического давления меньше явно не станет, прямо говорит Президент. Попытки дискредитации страны на мировой арене заказчики сворачивать не собираются. И хватаются за любую возможность сделать белое – чёрным. Как в случае адекватной реакции Минска на террористическую угрозу в небе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «А так мы действовали в соответствии с нашим законом. И мы же открыты для расследования. Приезжайте, почему не едут?»

Вести конструктивный диалог, уважая других, на Западе не привыкли. А привычная схема коммуникации там – это санкции.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно – пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют по экспортным отраслям белорусской экономики. Это нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль. Тем самым они целятся в основу белорусской модели развития – социальное государство. Но именно такой, подчеркну, традиционный для нас уклад жизни и обеспечивает особую защиту наших граждан от санкций».

Если санкции сопровождают суверенную Беларусь практически с начала отсчёта этой самой государственности, то повышать давление изнутри страны решились впервые.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Начали с заговоров, перешли к попыткам терактов, угрозам минирования. Это звенья одной цепи и далеко не весь их арсенал. Как показывают вскрытые факты, все эти действия не имеют реальной социальной основы. Модераторы находятся за границей. Они работают на одну цель – создать иллюзию раздрая в обществе, держать людей в постоянном напряжении».

Противостоять искусственному накалу страстей в деструктивных чатах многие не смогли.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно, чтобы все понимали – мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. Одна история – критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно. Другая – призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения».

Сосредоточившись на том, чтобы не допустить агрессивного и кровавого сценария, Беларусь, возможно, недооценила роль «мягкой силы», скрывающейся под аббревиатурами НКО, НПО. Силу иностранных донатов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Выявлена чёткая закономерность: рост количества НКО – это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас. Разных негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций наплодили полторы тысячи. В результате проведенных мероприятий (это вчерашние данные) выделены 185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений. Это большие цифры. За каждой структурой стоят десятки и сотни активистов, тысячи попавших под их влияние людей».

Процесс избавления идёт: как от негативного влияния тех, кто рядом, так и за океаном.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Некто супруги Юркевич зарегистрировали своих работников как ИП. Обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами. Закупили им для этих целей планшеты. Или Микита Микадо, живет в Лос-Анджелесе. Понятия не имеет, что у нас в стране. Посмотрел бы, что у них там на улицах – расстреливают просто в упор. Открыл бы там счет для финансирования тех, кто в знак несогласия готов отказаться от полицейского значка».

Всё это элементы гибридной войны. И, чтобы не проиграть ни её, ни локальные битвы, нужна стратегия. Тем более, когда известно и понятно: откуда и каких угроз ждать. Готов сценарий ответа и на них. И его люди на местах должны не просто «прочесть», но и заучить.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Скажу главное. Сегодня мы как никогда должны быстро и адекватно реагировать на обращения граждан, ещё важнее – предупреждать эти обращения. И не потому, что всё сказанное превращается в острый медийный повод для недовольства. Важно, чтобы народ, последовательно поддерживающий нас, чувствовал, что находится под защитой государства».

Слушать, слышать, а ещё лучше – предвосхищать. Александр Лукашенко обозначил векторы. В первом «пакете» защитных механизмов – порядок и безопасность. Мобилизация и собранность. Работа в правовом поле – диалог и никакой веры фейкам.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «На местах надо доходчиво разъяснить людям суть законов – через местные СМИ, работу с учащимися, в трудовых коллективах. Особенно важно сейчас, когда ведётся работа над проектом новой Конституции. Предлагаемые в Основной Закон изменения – это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны. Впереди – референдум. Он должен пройти на образцовом уровне. Сейчас очень много пытаются разных фейки травить на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет».

Президент ориентирует региональные власти на серьезный подход к кадровой дисциплине. Знать о том, что люди делали прошлым летом. Не забывать о тех, кто не дрогнул и открыто выступил в защиту суверенитета. А ещё – осознанию важности власти четвёртой – СМИ. Информационного вакуума быть не должно. Местная газета – не доска почёта, а место для актуальных и интересных читателю статей. Отсюда вытекает второй вектор – системная работа над ошибками. С долей креатива.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У всех нас могут быть разные мнения, суждения, идеи, споры о возможных стратегиях. Но недопустимо призывать к действиям, направленным против страны и курса, одобренного большинством. Это как минимум попрание демократических норм. Наш основной резерв – это инициативные и целеустремлëнные люди, ратующие за свою страну. Поэтому важно не зажимать энергию общества, постоянно перестраховываясь – как бы чего не вышло».

И ориентир от Главы государства для местной вертикали простой, но действенный: решения должны идти от жизни, отвечать интересам людей. Каким? Нужно спрашивать. Но и тем, кому задают вопрос, нужно отвечать. Не хейтом и угрозами.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «С такими установками нам следует идти в соответствии с направлением Всебелорусского собрания, реализуя третий вектор – устойчивое созидание. Ключевые решения, принятые на форуме, остаются для нас приоритетами, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Не упасть ни на миллиметр по ВВП. Это повод нарастить внутренние резервы, совершенствовать систему управления экономикой, выйти на новый уровень. Обращаю внимание, что для руководителей предприятий сейчас горячая пора – время заключения контрактов, поиска рынков сбыта и точек роста. Снижения производства, продаж продукции промышленности и сельского хозяйства быть не должно. В этом суть наших антисанкций. Особое внимание – городам 80-тысячникам, нашим промышленным центрам. Обращаю внимание на продовольственную безопасность. В этом году мы с опозданием провели посевную кампанию – по погодным условиям. Теперь основная задача – вырастить и сохранить урожай. Аномальная жара и ливни внесли свои коррективы. Чтобы не потерять хлеб, необходимо ускориться с уборкой урожая. Сейчас каждый килограмм зерна будет буквально на вес золота».

В мире не хватает продовольствия. Это факт. И без закромов не будет эффективной ни экономика, ни политика. Никуда не ушла и пандемия. И коллективный иммунитет в этом году проявится совершенно новым образом. Новый праздник. 17 сентября. День народного единства. Он должен пройти на достойном уровне, подчеркнул Президент. Мы этого достойны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сегодня белорусский народ, несмотря на серьëзные внешние вызовы и угрозы, един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Хотелось, чтобы так было всегда. Мы, люди у власти, обязаны укреплять это единство, основанное на ценностях мира, взаимоуважении, почитании традиций и истории. Развёрнутой против нас тактике удушения противопоставим свою стойкость, решимость и самоотверженный труд. Только так сможем передать будущим поколениям нашу Беларусь – социальную, высокотехнологичную, экологичную страну, с развитыми промышленностью, энергетикой и сельским хозяйством, сильными регионами».

О детальной обстановке дел, как говорится, на вверенной территории доложат шесть человек. Что происходит на местах расскажут главы районов. В масштабе страны и на внешнем контуре – министр обороны, глава Комитета государственной безопасности, военный комиссар Гомельской области и министр иностранных дел.

Дипломаты уже готовят новую концепцию внешней политики. Даже в условиях неизбежного партнёрства при неминуемых разногласиях. Концепт такой: продуктивная экономическая дипломатия. И это явно возьмут на вооружение все участники встречи.

Темы, которые сегодня затронул Глава государства, понятное дело, крайне серьёзные и касаются всех белорусов, не только чиновников. Подводя итоги, Александр Лукашенко, сказал такую «суммирующую», важную и в то же время простую для понимания фразу. Местная вертикаль должна ощущать общественно-политическое дыхание страны. Поэтому, когда оказывают экономическое давление, нужно искать новые возможности.

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