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Хозяин отыскал пропавшего два года назад пса, увидев его по телевизору

31.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хозяин отыскал пропавшего два года назад пса, увидев его по телевизору

В Висконсине (США) местный житель сумел воссоединиться с пропавшей около двух лет назад собакой после того, как увидел ее по телевизору. Об этом сообщает информационное агентство UPI. 

Американец по имени Дуайт увидел потерянного питомца по кличке Пейдэй в одном из выпусков телепередачи «Возьмите питомца домой», в которой сотрудники одного из местных приютов для животных ищут им дом. Мужчина сразу же узнал своего пса, после чего связался с телеканалом и рассказал о том, что хочет забрать питомца домой. Телеканал переадресовал запрос приюту. В итоге мать Дуайта забрала Пейдэя из приюта в тот же день. 

Сотрудники приюта не преминули запечатлеть трогательный момент воссоединения пса с хозяйкой на видео, которое в последствии они выложили в Facebook приюта. 

Как рассказала хозяйка, Пейдэй был взят в семью в качестве компаньона 12-летней дочери Дуайта. За два года, прошедших с момента исчезновения четвероногого друга, девочка не перестала по нему скучать.

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В Висконсине (США) местный житель сумел воссоединиться с пропавшей около двух лет назад собакой после того, как увидел ее по телевизору. Об...
 
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