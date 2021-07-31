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10 автомобилей столкнулись на пр. Независимости в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
По меньшей мере 10 авто стали участниками массового ДТП на проспекте Независимости в Минске. Об этом
Массовое ДТП произошло утром 30 июля, около 8 часов 45 минут. Водитель автомобиля Nissan двигался по пр. Независимости в направлении ул. Калиновского. Автомобиль попытался перестроиться в крайнюю левую полосу, однако при этом он не уступил дорогу легковому Volkswagen, из-за чего два авто столкнулись неподалеку от дома №161б. От удара Volkswagen выехал на встречную полосу и поочередно врезался сразу в несколько машин.
Всего в ДТП попали десять автомобилей, также пострадали два человека –они были доставлены в медицинские учреждения.
По факту массового ДТП проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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По меньшей мере 10 авто стали участниками массового ДТП на проспекте Независимости в Минске. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Массовое ДТП...
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