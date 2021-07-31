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10 автомобилей столкнулись на пр. Независимости в Минске

31.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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По меньшей мере 10 авто стали участниками массового ДТП на проспекте Независимости в Минске. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Массовое ДТП произошло утром 30 июля, около 8 часов 45 минут. Водитель автомобиля Nissan двигался по пр. Независимости в направлении ул. Калиновского. Автомобиль попытался перестроиться в крайнюю левую полосу, однако при этом он не уступил дорогу легковому Volkswagen, из-за чего два авто столкнулись неподалеку от дома №161б. От удара Volkswagen выехал на встречную полосу и поочередно врезался сразу в несколько машин. 

Всего в ДТП попали десять автомобилей, также пострадали два человека –они были доставлены в медицинские учреждения. 

По факту массового ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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По меньшей мере 10 авто стали участниками массового ДТП на проспекте Независимости в Минске. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Массовое ДТП...
 
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