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Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в службу занятости Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в минскую службу занятости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Актуальные профессии: водители, контролеры, продавцы, штукатуры, каменщики, а еще инженеры, экономисты, медсестры, охранники. Для удобства поиска работы организованы электронные ярмарки вакансий. С начала 2021 года проведено 30 таких ярмарок. Ежемесячно в службу обращается более 1 800 нанимателей.
Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Кроме того, популярностью пользуются и еженедельные мини-ярмарки. Каждый вторник с10:00 до 12:00 у нанимателя и соискателя есть возможность пообщаться вживую, задать интересующие вопросы. Всего с начала 2021 года проведено 44 мини-ярмарки.
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Новости Беларуси. Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в минскую службу занятости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Актуальные...
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