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Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в службу занятости Минска

31.07.2021 06:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в минскую службу занятости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в службу занятости Минска

Актуальные профессии: водители, контролеры, продавцы, штукатуры, каменщики, а еще инженеры, экономисты, медсестры, охранники. Для удобства поиска работы организованы электронные ярмарки вакансий. С начала 2021 года проведено 30 таких ярмарок. Ежемесячно в службу обращается более 1 800 нанимателей.

Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в службу занятости Минска

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Удобство в чем электронной ярмарки? Соискатель никуда не идет, и наниматель никуда не идет. То есть соискатель подключается к электронной площадке, смотрит, какие вакансии предлагаются нанимателями, выбирает понравившуюся, и у него есть возможность задать онлайн-вопрос нанимателю или отправить резюме. И уже наниматель, получив резюме, может подобрать подходящие кадры.

Кроме того, популярностью пользуются и еженедельные мини-ярмарки. Каждый вторник с10:00 до 12:00 у нанимателя и соискателя есть возможность пообщаться вживую, задать интересующие вопросы. Всего с начала 2021 года проведено 44 мини-ярмарки.

 
 
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Новости Беларуси. Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в минскую службу занятости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Актуальные...
 
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