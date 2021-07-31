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«Мы здесь как одна семья, нам делить нечего». Все темы встречи Президента с активом страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня наша страна держит удар во всех сферах жизни – политической, дипломатической, информационной, общественной и на уровне военных угроз. А все потому, что есть цель: белорусы должны завершить путь как нация, раствориться в глобальном мире.
Обычно они привыкли к агарным полям, а сегодня они в месте, которое уже не раз было полями международных саммитов. Во Дворце Независимости руководители региональной вертикали власти.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Скажите, с каким настроением приехали в Минск и какие вопросы вас волнуют?
Владислав Гершгорин, председатель Ошмянского райисполкома:
Валерий Климович, начальник главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома:
Даже для министров и губернаторов это совещание далеко не рутинное. А главы райисполкомов и мэров средних городов – те вообще старательно изучают рассадку в зале. Волнения излишни, это почти семейная встреча – задает тон беседе глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это, конечно, не Всебелорусское собрание, но задача тоже не из легких. Нужна стратегия развития для новых реалий. А такие встречи – большой разговор с региональной вертикалью – станут традиционными.
Конечно, в регионах люди ближе к земным вопросам, голова забита насущными делами. Это столица всегда в зоне политической турбулентности. Но время все расставляет на свои места.
Пандемия. Вдумайтесь, наш Президент первый среди мировых лидеров сказал: «Спокойно». Многие не поняли, некоторые критиковали, сейчас согласились: правильно поступили. И людей, и экономику сохранили. А могли бы просто разорвать наши экспортно ориентированные производства. Сотни тысяч людей бы остались без денег. А теперь новый удар – эшелон санкций.
Про импортозамещение отчитались даже самые ленивые чиновники. А слова «диверсификация экспорта» отскакивают от зубов у руководителей многих предприятий. Но мы по-прежнему тратим валюту на детали, которые сами могли бы производить. Это и производительность труда, и новые рабочие места.
Шевелиться надо и производственникам, и тем, кто продвигает наши товары. Весьма действенный канал – возможности внешнеполитического ведомства. Послам надо торговать белорусскими товарами, а не интересами страны.
Экономическая безопасность – это лишь один из элементов государственности. Но сегодня говорили о более явных угрозах суверенитету. Для тех, кто еще не понял. Против страны идет война, а выборы были лишь поводом. Одно радует: наша система власти показала свою жизнеспособность или даже боеспособность. Революционные инструкции дали сбой.
Учесть новые риски для государства должны в новой Конституции. Это концепт будущего Беларуси.
Эта встреча – диалог и сверка часов. Президент особо подчеркнул: зеленый свет творческой инициативе. Самый известный военный комиссар страны озвучил ряд инициатив для практического патриотизма.
Этим кадрам 80 лет. Форма и техника – да, это другое. Но сверхзадача все та же – мечта западных колониалистов – нахт ост.
Польские спецподразделения, даже не стесняясь, тренируются, как поддержать радикальные группы. А вся машина НАТО постоянно прощупывает нашу систему ПВО. Ведь зачастую именно под крыльями бомбардировщиков коллективный Запад несет миру свое понимание демократии.
«Абрамсы» уже давно коптят воздух у Бреста и Гродно.
Первое – это рассчитывать надо на собственные силы. Вооруженные. По оценкам международных экспертов, наша армия одна из лучших в Европе. А опираясь на исторический опыт Беларуси партизанской – развитие территориальной обороны. А это полмиллиона штыков. Но так называемый белорусский балкон постоянно обдувается розой североатлантических ветров. Чтобы выстоять, надо держаться рядом с союзниками.
Больше всех против совместных учений выступают те, кто на службе у чужих стран и интересов. На этом Президент подробно остановился. «Новую» Беларусь, как некогда новый порядок, нам хотели навязать те, кто взахлеб читает идеологов нацизма.
О финансировании мятежа сказано и показано многое. Чем тут удивишь? На днях оперативники вновь удивили. Верх цинизма. Различные фонды и бизнесмены обкрадывали народ и бюджет страны. Скрытые доходы и неуплаченные налоги инвестировали в мятеж.
Всеобщей поддержки мятежники не получили. Несмотря на отменную профессиональную обработку, люди все-таки разобрались. Именно филигранная работа с обществом – вот что глава государства требует от чиновников.
Те, у кого память телефона забита фейковой чепухой и ложью беглых, должны не забывать о своих предках. Вот это будет действительно вакцина от цветной революции. А те, кто так хотел быть лидером мнений, белорусам могут предложить лишь политический цирк.
А сейчас Тихановская готова петь заморским кукловодам. Все ради заокеанского рациона.
Наш Президент, конечно, не падок на чужие печенюшки. Это видят и понимают в соседних странах. Достаточно взглянуть на рейтинги белорусского лидера. А вот мы порой это недооцениваем. Это можно будет сделать потом – сквозь призму времени. А сейчас надо сохранить страну.
Евгений Пустовой:
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
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