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Лукашенко: референдум должен пройти на образцовом уровне. Сейчас пытаются травить много фейков на этой почве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Лукашенко: референдум должен пройти на образцовом уровне. Сейчас пытаются травить много фейков на этой почве
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
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