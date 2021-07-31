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Лукашенко: референдум должен пройти на образцовом уровне. Сейчас пытаются травить много фейков на этой почве

31.07.2021 06:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: референдум должен пройти на образцовом уровне. Сейчас пытаются травить много фейков на этой почве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предлагаемые в Основной закон изменения – это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны. Впереди референдум – он должен пройти на образцовом уровне. Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет. Пройдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение – пусть люди ознакомятся. И не позже февраля проведем референдум. Поэтому никаких фейков в этом отношении быть не может.

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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
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