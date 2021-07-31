|
Мэр Бобруйска об экспортном потенциале предприятий города: «Белшина» выходит на рынок Северной Кореи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр Бобруйска об экспортном потенциале предприятий города: «Белшина» выходит на рынок Северной Кореи
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)