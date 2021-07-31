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Мэр Бобруйска об экспортном потенциале предприятий города: «Белшина» выходит на рынок Северной Кореи

31.07.2021 06:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Бобруйска об экспортном потенциале предприятий города: «Белшина» выходит на рынок Северной Кореи

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Промышленный комплекс Бобруйска является экспортно ориентированным. Но даже в условиях современных вызовов и угроз предприятия города смогли оперативно и профессионально адаптироваться. В текущем году экспорт продукции возрос на 30 % и осуществлялся в 55 стран мира, из них 16 – это новые перспективные рынки. И эта работа продолжается. К примеру, «Белшина» выходит на рынок Северной Кореи, «Легпромразвитие» осуществило первые поставки в Узбекистан, «Красный пищевик» осваивает сегмент Объединенных Арабских Эмиратов и Китайской Народной Республики. Переориентированы закупки сырья и материалов. «Бобруйскагромашем» проработан вопрос замены комплектующих, производимых в странах ЕС, на белорусские и турецкие.

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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
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