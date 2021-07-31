Молодежь трех стран: в Беларуси началась смена лагеря «Бе-La-Русь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежь трех стран собралась у кургана Дружбы в Верхнедвинском районе. Так стартовала смена международного молодежного лагеря «Бе-La-Русь». Он находится на стыке трех границ – Беларуси, России, Латвии, передает «МИР 24».

«У нас в этом году 10 регионов России, приехали больше 150 человек для того, чтобы всем вместе встретится очно. У нас будет очень интересная деловая часть. Прошлый год не дал нам возможность встретиться, только усилилось желание всем приехать», – сказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

«На протяжении 30 лет наша молодежь смогла сохранить дух дружбы, единства. И неслучайно наш лагерь проходит под лозунгом: «Мы вместе». Мы постарались сохранить традиции, которые заложены первооткрывателями лагеря, и внести что-то новое», – отметила секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

Латышские участники смены общаются с остальными в онлайн-режиме. А на месте собрались более четырех сотен юношей и девушек. Традиционно – в 30-й раз – разбили палаточный городок. В программе юбилейной встречи – спортивные состязания, песни у костра, полевая кухня с национальным колоритом.

В программе запланирована и деловая часть. Участники из Беларуси и России будут вносить свои предложения в разработку дорожных карт Союзного государства.