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Молодежь трех стран: в Беларуси началась смена лагеря «Бе-La-Русь»
31.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Молодежь трех стран собралась у кургана Дружбы в Верхнедвинском районе. Так стартовала смена международного молодежного лагеря «Бе-La-Русь». Он находится на стыке трех границ – Беларуси, России, Латвии, передает «МИР 24».
«У нас в этом году 10 регионов России, приехали больше 150 человек для того, чтобы всем вместе встретится очно. У нас будет очень интересная деловая часть. Прошлый год не дал нам возможность встретиться, только усилилось желание всем приехать», – сказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
Латышские участники смены общаются с остальными в онлайн-режиме. А на месте собрались более четырех сотен юношей и девушек. Традиционно – в 30-й раз – разбили палаточный городок. В программе юбилейной встречи – спортивные состязания, песни у костра, полевая кухня с национальным колоритом.
В программе запланирована и деловая часть. Участники из Беларуси и России будут вносить свои предложения в разработку дорожных карт Союзного государства.
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В программе запланирована и деловая часть. Участники из Беларуси и России будут вносить свои предложения в разработку дорожных карт Союзного государства.
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