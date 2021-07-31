Источник материала: UDF





Не тем давали видео

Производили протестную символику

«Сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах»



Платили за участие в акциях протеста

Оплачивали «Марши пенсионеров»

Нанесли государству ущерб неуплатой налогов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разложил по полочкам. Лукашенко признал, что последние разработки бизнеса имеют политический мотив Последние разработки крупного бизнеса связаны с тем, что они выступали за перемены.

«Главное то, что все эти борцы с режимом - самые обычные уголовники. На каждом статья: от неуплаты налогов до мошенничества в особо крупных размерах», - констатировал Александр Лукашенко. Вот его основные претензии, ставшие основанием для оперативной разработки.По словам Лукашенко руководители компаний, имели в своем распоряжении камеры видеонаблюдения с записями протестных акций. При этом, когда к ним пришли сотрудники прокуратуры, им отказали в предоставлении записей, а вот деструктивным каналам эти записи уходили очень легко.Следует пояснить, что отказать могли только если сотрудники прокуратуры приходили за записями без соответствующего постановления, на что компании имели полное право. Как и имели полное право предоставлять видеозаписи, кому захотят, так как это их собственность.Кто именно производил, Александр Лукашенко не пояснил, но здесь опять же нет никакого нарушения закона, тем более уголовного преступления. Любая компания имеет право производить все, что не запрещено в стране. Производство бело-красно-белых флагов до сих пор еще не запрещено производить в Беларуси, хотя де-факто это так. Стоит также отметить, что так называемую протестную символику в огромных масштабах производит и поставляет в Беларусь Китай. Но к нему со стороны белорусских властей нет претензий.Это касается руководителей и владельцев ЗАО «Белтяжмаш», «ТУТ БАЙ МЕДИА», «Модум - наша косметика», «21-й век». Кто конкретно и в каких акциях участвовал, сложно сказать, но все эти действия – всего лишь административное правонарушение, к которому ни один из ныне опальных бизнесменов привлечен не был.Мало того, что участвовали в митингах, так еще, по словам Лукашенко, «платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям, таким как повреждение автотранспорта правоохранительных органов».Удивительного в этом обвинении опять же ничего нет, так как согласно сложившейся в Беларуси практике «платили за выходы людей на улицы» считается даже если какая-то компания погасила за своего сотрудника штраф, назначенный судом за участие в акции протеста. А очень многие частные компании это делали, так что, судя по всему, новые дела не за горами. Кроме того, многие компании выплачивали своим работникам заработную плату за время, когда они находились на Окрестина или в СИЗО. Это все также подпадает сегодня под определение «платили за участие в акциях», хотя по сути является просто материальной помощью своим работникам, на что компании имеют полное право.Это, озвученное Лукашенко обвинение, касается супругов Юркевич, которые являются владельцами фирм «Юркас» и «Дверной лидер».Якобы они зарегистрировали своих работников как индивидуальных предпринимателей, а на сэкономленные от неуплаты налогов в бюджет деньги, обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами, закупили им для этих целей планшеты.Тут вообще очень много вопросов.Начнем с того, что никто в Беларуси не может зарегистрировать своих работников индивидуальными предпринимателями. Для этого человек должен лично подать все документы. А регистрацию проводят исполкомы, а не частные компании.В чем преступление, что сэкономили на налогах? «Экономить» не образует состав преступления. Каждый человек выбирает такой вид налогообложения, который считает для себя наиболее экономным. Кто-то работает по УСН, с уплатой 5% с оборота. Кто-то считает, что экономней будет взимать и платить НДС, с последующей уплатой с оборота только 3%. Кто-то регистрирует ИП, и оказывает свои услуги как работник именно таким образом. Кому-то выгоднее трудовой договор с зачислением в штат компании. Вариантов много, все они предусмотрены законом и не содержат в себе признаков преступления.Еще больше вопросов вызывает «обучали навыкам работы с деструктивными каналами». Судя по всему, идет речь об обучении пенсионеров пользованию Телеграмом, как подписываться на тот или иной канал, оставлять комментарии. Но это опять же в рамках закона. Компания МТС несколько лет проводила обучение пенсионеров пользованию интернетом, в том числе и Телеграмом. Даже белорусское телевидение долго крутило передачу, где пенсионерка обучала других пенсионеров пользованию интернетом, в том числе, читать портал tut.by, который очень скоро тоже будет признан экстремистским. Вряд ли в стране найдется человек, который не обучал этому своих родителей-пенсионеров, не помогал им подписываться на телеграмм-каналы. А про покупку планшетов для пенсионеров – это вообще из области очевидного и невероятного. Что значит, «для этих целей», чтобы пользовались интернетом, мессенджерами и телеграмом в частности? Эта цель или имелась ввиду, или какая-то другая? И как вообще можно прописать на планшете цель использования? Владелец планшета в любом случае будет использовать его так, как ему захочется. Поставить в вину покупку планшетов для пенсионеров – это как обвинить в том, что накормил голодных только на том основании, что потом кто-то из этих голодных вышел на акцию протеста. Кстати, многие компании реально кормили участников акции протеста и дарили им цветы - в Беларуси это теперь тоже считается "платили за участие в акции". Но в данном случае, судя по всему, в покупке планшетов для пенсионеров, которые потом участвовали в маршах, и заключается обвинение и в финансировании этих маршев.Как заявил Лукашенко, ЗАО «Белтяжмаш» нанесло государству ущерб в 6,5 млн рублей, «ТУТ БАЙ МЕДИА» - 2,5 млн рублей (хотя ранее озвучивались обвинения о миллионах долларов), «Модум - наша косметика» 650 тыс. рублей, «21-й век» - 850 тыс. рублей.«В совокупности только за год с августа 2020-го по июнь 2021-го этими и другими частными компаниями у государства украдено около 30 млн рублей», - констатировал Александр Лукашенко.Обвинение в неуплате налогов еще предстоит доказать в суде (хотя сейчас это не проблема), но самое главное в том, что поводом для оперативной разработки указанных и других компаний стали действия, описанные несколько выше - помощь тем. кто участвовал в акциях протеста. Если бы их не было, то и претензии по налогам также не звучали бы.Впрочем, это только наши предположения. Сделать окончательные выводы можно только, ознакомившись с материалами уголовных дел.