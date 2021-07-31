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Гостелеканалы посчитали деньги Литвы, Тихановской и независимых журналистов
Источник материала: UDFЗависть наполняла недельные итоговые передачи СТВ, «Беларусь 1» и ОНТ 24 и 25 июля. Благодаря визиту в США впервые среди главных новостей провластной пропаганды оказалась экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Телеканалы осудили действия Литвы на границе, заработки независимых журналистов и забыли сверить методички в освещении Олимпиады.
«Развести США на деньги»: как гостелеканалы считали, сколько миллионов «добыла» в Вашингтоне Тихановская
Представить, что с новостей о Светлане Тихановской начнется итоговая «Неделя» - передача в прайм-тайм на СТВ — еще до этого воскресенья было невозможно. Но, по-видимому, визит в США действительно задел беларусские власти, этим объясняется обилие языка ненависти и большое внимание к теме.
Тезис первый. Тихановской нужны деньги.
«Деньги и ничего кроме денег», — так охарактеризовал поездку ведущий ОНТ Александр Аверков.
Ради подтверждения этого тезиса был задействован главный на сегодня специалист по оппозиции у госСМИ Роман Протасевич. Сенсаций в его словах не было, скорее всего, блогер, который находится под домашним арестом, зачитал подготовленный текст.
«У Литвы больше нет денег, чтобы содержать белорусских оппозиционеров», — рассказала на «Беларусь 1» Ксения Лебедева.
Она озвучила, что «Тихановская и <Франак> Вечерко попросили 10-15 млн. долларов» в том числе на создание телевидения. Доказетельств данного утверждения не приводится.
Ведущие «Беларусь 1» говорили о задаче «развести США на деньги» и о том, что «губу по американским коврам раскатали аж на собственный телецентр».
Тезис второй. Тихановская просит деньги у США, но не на Беларусь, а на Литву.
О том, как Тихановская собирает деньги для Вильнюса рассказал в рубрике «Будет дополнено» сотрудник ОНТ Игорь Тур. Доказательствами этого, по его мнению, является то, что (по данным Тура) в США просили деньги на телецентр, Европейский гуманитарный университет и охрану границы. Напомним, после закрытия университета белорусскими властями в 2004 году ЕГУ продолжил свою работу в Вильнюсе (Литва)
«Тихановская с августа – проект Литвы. И этот стартап Вильнюс теперь подороже продает Вашингтону, чтобы залатать свои финансовые дыры», – говорит Тур.
Непонятно правда, сотрудник ОНТ радуется по этому поводу или переживает: официальный Минск, вполне возможно, и сам хотел бы претендовать на озвученные по итогам поездки пропагандой суммы.
Кстати, у Игоря Тура есть проблема с достоверности источников информации всех этих откровений и сумм, и он сам это прекрасно понимает. «Можно ли тогда им верить? Я скажу личное мнение – можно и нужно, и я объясню на примере своей работы, почему. Хотя я сейчас очень рискну. В штабе Тихановской у меня есть информатор», – попытался объяснить ситуацию сотрудник ОНТ.
Видимо, поездка в США Светланы Тихановской стала причиной для выбора героя сюжета ведущего СТВ Григория Азарёнка (на этот раз он разбирал историю представителя Тихановской Валерия Ковалевского, который долго работал в этой стране). Ну и вот этой странной характеристики в стиле советской пропаганды самого низкого уровня: «Америка — раковая опухоль на теле человечества».
Независимых журналистов пропаганда уравнивает с политическими активистами и не объясняет почему
В рубрике «Площадка» Андрей Сыч считал деньги уже у независимых журналистов. Он высказал идею, что «в стране действует москитная медиасеть» и показывал информацию о доходах нескольких сотрудников СМИ.
«Все они (независимые журналисты, ред.) в первую очередь политические активисты. Если внимательно присмотреться к тем самым расчетным листам, то пиковые повышения зарплат в несколько раз приходятся на те месяцы, когда они с остервенением отрабатывали политический заказ», – уверяет Сыч.
Этого человека на «Беларусь 1» представляют как аналитика, на других сайтах — публициста, сторонника проведения акции «Бессмертный полк», а он сам в социальных сетях указывает местом работы «Белтелерадиокомпанию».
Литва: «У них закончились деньги, даже проволока закончилась»
К 24 июля белорусская пропаганда забыла о всех остальных соседях и сосредоточилась на Литве, она стала целью №2 в традиционных рубриках «ПолитStandUp», «Площадка». Главная проблема: размещение штаба Тихановской в Вильнюсе и действия Вильнюса по преодолению миграционного кризиса (похоже, власти Беларуси раздражают они все).
«У них закончились деньги, даже проволока закончилась» (ОНТ, 24 июля)
«История на литовской границе – одна из самых обсуждаемых тем недели. Очевидно, что Европу захлестнула очередная волна миграционного кризиса, с которым ни одна страна в одиночку не справится. А слабые сдаются первыми, и в ход идут собаки, дубинки и пули. Такое вот литовское «гостеприимство», – описал тему политолог Александр Шпаковский на ОНТ.
Он говорит, что «
При этом Шпаковский признает, что Беларусь обеспечивала охрану границ «с определенной поддержкой ЕС» и советует Литве задуматься об интеграции мигрантов в общество.
Еще дальше пошел сотрудник СТВ Евгений Пустовой. «Ужас!», – кричал он в своем сюжете.
Телеведущий использовал такие выражения: «отгородила людей как скот», «с собаками погнали назад», «вот таким зверским способом Литва решает проблему мигрантства», «деменция «коллективного Запада», «стреляют по беременным женщинам Востока».
Гость передачи Николай Щекин, которого СТВ презентует как политолога и кандидата философских наук, не уступает Пустовому. «Расстреливать практически в упор, беременных женщин, избив их, это переходит все границы. Имеет ли право существовать такая страна – такая, как Литва, как Польша?», – спрашивает он, предложив наложить на страны-соседки Беларуси санкции.
Были и другие интересные характеристики: «На права человека наступили жестким сапогом пограничной службы Литвы» (депутат Палаты представителей Беларуси Виталий Уткин на СТВ), «натравливая собак на мусульманских детей» (Андрей Муковозчик на СТВ), «людей морили голодом» (ведущий на ОНТ), «их забота о правах человека — фейк, это лишь повод для оказания давления и навязывания собственной воли» (сотрудник ОНТ), «как выбивают показания у мигрантов литовские колониалисты», «мигрантов начинают избивать, требуя заведомо ложные показания против белорусских пограничников» (ведущие «Беларусь 1»).
«Литовское государство начало трещать и рассыпаться от потока нелегальных мигрантов. Всего 2000 беженцев привели весь бюрократический аппарат в откровенную панику», – заявил на «Беларусь 1» Андрей Сыч.
Он сказал, что «Литва становится общей проблемой для всех соседних стран, которую можно решить только сообща».
В борьбе с Литвой всплыл и псевдо-патриотизм с претензиями на исторические белорусские территории, которые входят ее в состав. «Многие белорусы считают Вильнюс белорусским городом», – говорит Ксения Лебедева в контексте почему-то борьбы с Тихановской. «Это не государство, это истеричное образование на землях наших предков», – заявил Евгений Пустовой.
Токио: когда забыли сверить методички
Редкий случай в последнее время, когда мнения, озвученные в итоговых передачах довольно сильно отличаются. Так случилось с Олимпиадой. Сложность в том, что спорт – любим белорусской пропагандой за возможность похвалиться достижениями, за зрелищность, за довольно большую поддержку.
Всё изменилось с 2020 года. И Олимпиада Токио-2020, которая проходит в эти дни, не стала исключением. Ведущие разрывались между необходимостью рассказывать о будущих победах, подлых политических подножках и темой ЛГБТ.
Следите за руками. «Для них (белорусских спортсменов) поездка в Токио уже победа. МОК повел себя принципиально (не было запрета на белорусский флаг и гимн, как и еще одного переноса Олимпиады, ред.)», – говорит ведущий СТВ Евгений Поболовец.
Совершенно другая ситуация на ОНТ. Ведущий говорит, что «сами японцы не в восторге, что принимают игры», «в игру включились бюрократы от спорта», а в подводке к сюжету добавляет: «О мире спорта, который в Токио окончательно стал политикой».
В рубрике «Антифейк» разобрали почему-то изменение слогана Олимпиады (недавно добавили слово «вместе») и «нашли» его связь с темой ЛГБТ.
«Основной фейк темы не в том, что Игры-2020 проходят в 21-м. Хотя и это уже как бы намекало. Основной фейк, пожалуй, в том, что нынешние Олимпийские игры в Токио – ой, не то чтобы «те олимпийские». Да и, кажется, совсем не Игры. Вдумайтесь, ведь даже девиз всех Олимпиад волевым решением изменили. Теперь он звучит «Быстрее, выше, сильнее – вместе». И это рекордный фейк! Ведь, если вдуматься, чего добивались чиновники, переписывая «о, слоган»? Показать единство? Так Олимпиада и так символ общемирового согласия! А вот с этим придатком «вместе» возникает вопрос: с кем вы, деятели спорта?», – заявил Глеб Лавров.
По его мнению, «большинство атлетов и тем более болельщиков не понимают, зачем в женскую тяжелую атлетику включен новозеландский трансгендер Лорел Хаббард, который среди прочих штангисток топорщится, как одинокий тополь на общемировой Плющихе».
Завершают подобные опусы обычно однотипно: пожеланием удачи белорусским спортсменам.
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Зависть наполняла недельные итоговые передачи СТВ, «Беларусь 1» и ОНТ 24 и 25 июля.
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