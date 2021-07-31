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«Бизнес на мигрантах из Беларуси в самом деле существует». Как БТ искало мошенников среди оппозиции
Источник материала: UDF«Беларусь 1» ответил на обвинения в том, что «Беларусь сознательно наводняет Литву и Латвию нелегальными мигрантами с Ближнего Востока». Телеканал рассказал о «мошенниках» среди уехавших беларусов, которые якобы наживаются на согражданах. Но вместо доказательств зрители получили порцию домыслов, подтасовки фактов и языка вражды.
Ведущие программы «Главный эфир» на «Беларусь 1» 25 июля заверили, что бизнес на мигрантах из Беларуси «ведут обосновавшиеся в Литве и Латвии наши беглые (так пропаганда называет политических оппонентов Лукашенко. – Media IQ) в тесном контакте с мошенническими структурами этих стран». Убедить в этом должен был один из ведущих рубрики «Площадка» на «Беларусь 1» и автор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Максим Осипов.
Фото: скриншот с сайта tvr.by
Главная задача – очернить оппонентов
Осипов начал с того, что поприветствовал аудиторию телеканала – «каждого, кто может и готов постоять за Беларусь, кто стоит за неё» – и противопоставил им «тех, кто бежит». То есть Осипов сразу разделил беларусов на «своих» и «чужих», что характерно для языка вражды.
– Тем, кто честно жил и работал, кто продолжает трудиться, радоваться жизни и растить детей, опасаться нечего и бежать незачем, – заявил Осипов. – А тем, кто бежит, – именно трудовые резервы. Резервы украинских служб такси и польских плантаций, латвийских дорог и литовских унитазов. Это массовка для акций и гей-парада у беларусских посольств и западных ведомств, питательный бульон для спецслужб Запада и главный контингент его же алкомаркетов.
Большую часть сюжета о «мошенниках» Осипов посвятил дискредитации беларусов, которые уехали из страны. Ведущий называл их «рядовое уличное мясо, которому крыша – небо голубое и заблёванный БЧБ-шатёр», «змагары», «невероятные», «столь же мерзкие и безобразные их («тутэйшых крыс» из 1944-го) идейные последователи», «крысы», «террористы», «эта публика», «красно-белые гиены», «беглый БЧБ-шабаш», «БЧБесы». Всё это маркеры языка вражды.
Кроме того, Осипов сопроводил сюжет о «мошенниках» вставками из фильмов «Джентльмены удачи» (1971) и «Двенадцать стульев» (1976). Это пример манипулятивного приёма, который время от времени используют в новостях беларусские государственные телеканалы: с помощью узнаваемых кадров и цитат из кино внушают зрителям нужную мысль. В этом случае – идею о том, что беларусы за рубежом обогащаются за чужой счёт.
Фото: скриншот с сайта tvr.by
Помогаешь с релокацией – значит, мошенник
Осипов привёл два примера «бизнеса на мигрантах в Беларуси».
Первым делом ведущий обвинил известного беларусского блогера Антона Мотолько, который живёт за границей. В марте этого года Следственный комитет Беларуси возбудил против Мотолько уголовное дело по нескольким статьям в связи с массовыми беспорядками в Минске в 2020 году. Позже Telegram-канал Мотолько признали экстремистским в Беларуси. По словам Осипова, Мотолько, «поднаторевший на финансовых аферах, решил заработать и на бегущих».
– Вместе с подельниками и соратниками экстремист-мошенник немедленно объявил экстренный личный сбор на цели релокейта, – объяснил ведущий «Беларусь 1». – «И тут речь, как вы понимаете, идёт не о билетах», – прямо уточняют мошенники, давая тем самым понять, что ни о финансовом контроле за собой, ни о гарантиях качества своих услуг и говорить не приходится. И ведь не подкопаешься.
В сюжете показали скриншот поста, опубликованного в Telegram-канале Мотолько 14 июля – после того, как в тот же день в Беларуси прошли массовые обыски у правозащитных организаций. В посте говорилось, что сооснователь фонда BY_help Алексей Леончик объявил сбор с целью помочь выехать из Беларуси правозащитникам, журналистам, активистам, которые находятся под угрозой ареста.
Непонятно, на основании чего Осипов сделал вывод, что сбор мошеннический. Откуда он знает, что организаторы сбора присвоили полученные деньги себе? Что крамольного в уточнении, что речь идёт не о билетах, когда цель сбора – это релокейт людей, которые попали под политическое преследование? И каким образом уточнение про билеты освобождает организаторов сбора от «финансового контроля за собой» и «гарантии качества своих услуг»? Зрители «Беларусь 1» не получили ответа на эти вопросы.
– Впрочем, Мотолько и Ко – далеко не единственные проходимцы на невероятном Поле чудес виртуальной Страны дураков, – продолжил Осипов. – Недавно стало известно, как другие мошенники развели группу беларусских айтишников, собиравшуюся перебраться в Латвию и Литву. Бегущим обещали решить вопросы переезда, размещения, взаимоотношений с полицией. А вместо этого слили списки беглецов той же полиции и погранслужбе. Словом, «винда» в Европу оказалась кривой и глюченой.
Осипов не пояснил, когда и от кого стало известно о «разводе» беларусских айтишников, а также кому и для чего он вообще понадобился. Какую выгоду получили неизвестные «мошенники» от того, что якобы слили «списки беглецов» полицейским и пограничникам, осталось загадкой.
Единственное, что телеканал привёл в качестве «доказательства» этой истории, – скриншот части некого списка с личными данными 17 людей.
Фото: скриншот с сайта tvr.by
Напротив имени и фамилии каждого указаны, судя по всему, номер и серия паспорта, а также дата рождения. В конце списка отмечен адрес рижского отеля в качестве места «планируемого размещения». Среди прочих, в списке значатся соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин (указанная дата рождения совпадает с реальной), предположительно – соучредитель компании «Чистый берег» Виктор Подгайский, адвокат Денис Алейников, СЕО IT-компании Oxagile Дмитрий Карпович и его жена Анна Янчевская.
Media IQ спросил о списке, опубликованном «Беларусь 1», у одного из тех, кто в нём оказался.
– Странно, что есть список, но нет источника, откуда он взялся, кто этот список отправлял, куда именно и прочее, – отметил собеседник Media IQ, который пожелал остаться анонимным. – Часть людей [в списке], я знаю. Но это просто совпадение. Я не очень понимаю, что нас может связывать с этими людьми. На мой взгляд, телеведущий [Максим Осипов] озвучил очевидную чушь.
Наш источник уточнил, что с сентября 2020-го живёт в Литве и пока не собирается возвращаться в Беларусь. По его словам, он и люди из списка, которых он знает, находятся на территории Прибалтики легально, а список может быть связан с чем угодно, например, с приглашением на конференцию бизнес-клуба, то есть миграция тут ни при чём.
Таким образом, «Беларусь 1» в одном сюжете смешал нелегальную миграцию с Ближнего Востока через Беларусь в Литву и Латвию (о чём Осипов даже не упомянул, хотя эта тема обозначена как главная в названии сюжета на сайте БТ), релокацию беларусов по гуманитарным визам и бизнес-релокацию. При этом телеканал заявил о фактах мошенничества, ни один из которых не смог доказать, и с помощью манипуляций и языка вражды попытался настроить телезрителей против беларусов, которые уехали из страны.
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«Беларусь 1» ответил на обвинения в том, что «Беларусь сознательно наводняет Литву и Латвию нелегальными мигрантами с Ближнего Востока».
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