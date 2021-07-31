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Нацбанк — о том, почему рванули цены и что будет с ними к концу года

31.07.2021 07:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нацбанк — о том, почему рванули цены и что будет с ними к концу года
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com
В Нацбанке рассказали, почему годовая инфляция в июне разогналась до 9,9%. Регулятор считает, что ускорение инфляционных процессов стало результатом совокупного влияния ряда как внешних, так и внутренних факторов. Один из них — решение чиновников поднять НДС на лекарства, медизделия, товары для детей и некоторое продовольствие, что сказалось на розничных ценах. При этом Нацбанк по-прежнему прогнозирует, что по итогам этого года инфляция будет на уровне 9% (хотя изначально был план до 5%).

Инфляция ускорилась во всем мире, в том числе из-за увеличения цен на зерновые культуры, растительные масла, сахар, молочная продукция, мясо и мясопродукты, отмечает в своем докладе по обеспечению ценовой стабильности в первом полугодии начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Нацбанка Дмитрий Мурин.

«Учитывая структуру белорусской экономики, имеющиеся в ней проблемы и близость мировых товарных рынков, рост потребительских цен в мире не мог не отразиться на ценах внутри Беларуси, — отмечает представитель Нацбанка. — Не менее значимым фактором ускорения инфляции для нашей страны стал рост котировок нефти на мировых рынках, который потребовал пересмотра цен на автомобильное топливо. Это повлекло за собой увеличение транспортных расходов организаций и в последующем цен и тарифов на производимый ассортимент товаров и услуг».



Что касается внутренних причин роста цен, то дополнительным проинфляционным импульсом стало то, что с 1 января в Беларуси чиновники подняли НДС на отдельные импортируемые товары — лекарственные препараты, медицинские изделия, товары для детей, ряд продовольственных товаров, отмечает Дмитрий Мурин.

«Это было вызвано необходимостью пополнения доходной части бюджета, поскольку вследствие начавшейся в 2020 года пандемии не только снизились поступления в бюджет, но и увеличились его расходы на поддержку пострадавших отраслей экономики», — уточняют в Нацбанке.


Еще один значительный проинфляционный фактор — высокие инфляционные и девальвационные ожидания населения и предприятий, ни выросли.

По оценкам Нацбанка, опрос населения показал, что ощущаемая инфляция за истекшие 12 месяцев увеличилась с 12,9% в марте этого года до 14,6% в июне.

«По данным мониторинга предприятий, рост потребительских цен в ближайшие месяцы ожидают свыше 90% опрошенных руководителей организаций. Из них 47,5% считают, что интенсивность роста потребительских цен сохранится на текущем уровне, а 33% — что рост цен ускорится», — приводят данные в Нацбанке.


Повышенные ожидания приводят к тому, что первоначальный проинфляционный импульс в одном сегменте потребительского рынка транслируется на смежные товарные рынки и в конце концов охватывает практически всю потребительскую корзину, добавил Дмитрий Мурин.

Какой прогноз по инфляции на этой и 2022-й годы


В Нацбанке прогнозируют, что в третьем квартале годовая инфляция сохранится примерно на таком же уровне, как и в июне.

«Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В последующем интенсивность инфляционных процессов замедлится: по итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Ожидается, что к концу 2022 года инфляция в годовом выражении приблизится к 6%», — говорится в прогнозе регулятора.
 
 
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