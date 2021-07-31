4 факта о бизнесменах, которых Лукашенко обвинил в проплате «маршей пенсионеров»

Источник материала: UDF



Фото: dvernoedelo.ru

Все начиналось с торговли на рынке

Мечта о торговой сети, подобной «Икее»

«Мы хотим построить свою торговую сеть, подобную «Икее», в которой создаем свои бренды, наши партнеры-производители их воплощают в жизнь, а мы продаем. У нас есть свой конструкторский отдел, который создает модели. То есть мы смотрим тенденции, идем в ногу со временем».





Фото: dvernoedelo.ru

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Фото: instagram

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