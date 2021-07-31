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Задержанный Юрий Морозов: «Мне надевали пакет на голову и душили»

31.07.2021 07:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержанный Юрий Морозов: «Мне надевали пакет на голову и душили»
Задержание в Минске / Иллюстративное фото, Еврорадио
29 июля у себя дома был задержан Юрий Морозов. В милицейском протоколе было указано, что его задержали "в связи с подозрением в участии в массовых мероприятиях, но на территории Партизанского РУВД оказал неповиновение сотрудникам милиции, отказавшись выйти из машины".

Дело Морозова рассматривал судья Партизанского района Минска Михаил Макаревич, пишут правозащитники "Весны".

На суде парень не признал свою вину. Он заявил, что силовики не представились при задержании. Обыск в его квартире проводили восемь сотрудников в штатском, часть из них были в балаклавах.

Юрий Морозов описал, как его пытали и издевались: "Меня поставили на колени и держали лицом к стене. Меня периодически били. Били ногами. Мне надевали пакет на голову и душили. Меня насильно напоили какой-то жидкостью из бутылки. Потом в квартире провели обыск в присутствии незнакомых мне людей. Были понятые в балаклавах, поэтому я не знаю кто это. Провели обыск, при этом обыск — это когда все твои вещи разшвыривают по квартире".

Минчанин рассказал, что его заставили подписать какие-то бумаги, но он даже не рассмотрел, что подписывал, так как его били.

О поездке в РУВД Морозов рассказал так:

"Потом мы прошли в автомобиль. Все это время я находился в наручниках, поэтому физически не мог оказывать неповиновение. Если камеры там есть, то можно посмотреть, что я не сопротивлялся. Я спокойно прошел в РУВД. В машине со мной были трое сотрудников".


Свидетель-милиционер на суде сказал, что курил возле РУВД и увидел, как Морозов толкнул плечом одного сотрудника в штатском и попытался выбежать на проезжую часть. Кстати, видеокамера на здании РУВД на эту территорию не направлена. Также свидетель ошибся со временем "правонарушения".

Несмотря на заявление о пытках судья Макаревич назначил Морозову 14 суток ареста.
 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на заявление о пытках судья Макаревич назначил Морозову 14 суток ареста.
 
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