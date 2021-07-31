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Задержанный Юрий Морозов: «Мне надевали пакет на голову и душили»
Источник материала: UDF
Задержание в Минске / Иллюстративное фото, Еврорадио
Дело Морозова рассматривал судья Партизанского района Минска Михаил Макаревич,
На суде парень не признал свою вину. Он заявил, что силовики не представились при задержании. Обыск в его квартире проводили восемь сотрудников в штатском, часть из них были в балаклавах.
Юрий Морозов описал, как его пытали и издевались: "Меня поставили на колени и держали лицом к стене. Меня периодически били. Били ногами. Мне надевали пакет на голову и душили. Меня насильно напоили какой-то жидкостью из бутылки. Потом в квартире провели обыск в присутствии незнакомых мне людей. Были понятые в балаклавах, поэтому я не знаю кто это. Провели обыск, при этом обыск — это когда все твои вещи разшвыривают по квартире".
Минчанин рассказал, что его заставили подписать какие-то бумаги, но он даже не рассмотрел, что подписывал, так как его били.
О поездке в РУВД Морозов рассказал так:
"Потом мы прошли в автомобиль. Все это время я находился в наручниках, поэтому физически не мог оказывать неповиновение. Если камеры там есть, то можно посмотреть, что я не сопротивлялся. Я спокойно прошел в РУВД. В машине со мной были трое сотрудников".
Свидетель-милиционер на суде сказал, что курил возле РУВД и увидел, как Морозов толкнул плечом одного сотрудника в штатском и попытался выбежать на проезжую часть. Кстати, видеокамера на здании РУВД на эту территорию не направлена. Также свидетель ошибся со временем "правонарушения".
Несмотря на заявление о пытках судья Макаревич назначил Морозову 14 суток ареста.
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Несмотря на заявление о пытках судья Макаревич назначил Морозову 14 суток ареста.
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