Задержанный Юрий Морозов: «Мне надевали пакет на голову и душили»

Источник материала: UDF



Задержание в Минске / Иллюстративное фото, Еврорадио

"Потом мы прошли в автомобиль. Все это время я находился в наручниках, поэтому физически не мог оказывать неповиновение. Если камеры там есть, то можно посмотреть, что я не сопротивлялся. Я спокойно прошел в РУВД. В машине со мной были трое сотрудников".

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