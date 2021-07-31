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Мнение: Почему Байден тянул со встречей с Тихановской

31.07.2021 07:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мнение: Почему Байден тянул со встречей с Тихановской
Светлана Тихановская и Джо Байден, 28 июля 2021 года
Наличие встречи вне плана в последний момент будет тоже знаком, пишет телеграм-канал Рефлексия и реакция.

— Это означает признание что партнёр Владимир не убедил в своей возможности разрешить кризис.

Можно назвать это спекуляцией, но ведь как всё сходится — встреча со Тихановской после речи Байдена перед своим разведсообществом, где о Путине лично было сказано уважительно, но Россия опять воспринимается как «ядерная бензоколонка». Встреча с Тихановской не была запланированной, её спешно выдернули из Нью Йорка. Это личное решение Байдена — дать такой сигнал всем.

Не мог ли Байден найти 10 минут в тот момент, когда Тихановская была в Вашингтоне и не слазила с экранов медиа? Мог бы. Но выбрал именно сейчас, выждал.

Байден опытный политик. Принял решение, посмотрев на реакцию. А что случилось с момента переезда Светланы Тихановской в Нью-Йорк?

Выдача Кудина вопреки решению ЕСПЧ. Нервная реакция российских официальных лиц на встречи Тихановской. Ноль прогресса по конституционному треку внутри, много тумана и слов. Повестка не перехвачена никак. Про Агурбаш забыли. Иными словами, с позиции масштаба Байдена не случилось ничего, кроме неловкой возни.

За это время Байден решил вопрос с «Потоком-2» весьма компромиссным образом для всех. И Россия приняла такое решение, несмотря на необходимость качать определенные объёмы через Украину аж до 2034 года.


Встречей с Тихановской Байден ещё раз продемонстрировал претензию на лидерство в активном решении региональных кризисов.

На внутриполитическую повестку в Беларуси эта встреча напрямую и быстро не повлияет. Но импульс исполнению договорённостей для западных чиновников эта встреча безусловно придаст.

Главное — психология. Одно дело — бороться с местным протестом или поддерживать его. Другое дело — бороться с высшей политической волей самой влиятельной страны в мире или стать на её сторону.
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