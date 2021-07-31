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Биржевые аналитики прогнозируют снижение цен на пиломатериалы в Беларуси
Источник материала: Партизан
Биржевые аналитики отмечают, что цены на пиломатериалы в Беларуси уже стабилизировались, прогнозируют их снижение.
Эксперты наблюдают постепенную стабилизацию цен на пиломатериалы в течение трех недель,
Более того, по данным аналитиков, по ряду сортов цены начали снижаться. "Например, по сравнению с июнем стоимость наиболее востребованных у белорусских потребителей необрезных пиломатериалов хвойных пород 3-го сорта упала в среднем на 15%, обрезных пиломатериалов 2-го и 3-го сортов – на 6%, а обрезных пиломатериалов лиственных пород 3-го сорта – на 17%. При этом уровень биржевых котировок на внутреннем рынке был в 2 раза ниже, чем при реализации пилопродукции за пределы страны", - отмечается в сообщении пресс-службы БУТБ.
"Помимо предторгового ценового коридора, который автоматически отфильтровывает заявки на продажу с изначально завышенной ценой, снижению биржевых котировок на пиломатериалы способствует и допуск на торговые сессии исключительно конечных потребителей. Кроме того, заметно увеличилось предложение ресурса на торгах. Так, если в июне на продажу на внутреннем рынке предлагалось в среднем порядка 2 тыс. куб. м, то в июле объем предложения достигал 5 тыс. куб. м. Естественно, это не могло не отразиться на продажах пилопродукции: за 7 месяцев 2021 г. на внутреннем рынке реализовано 72 тыс. куб. м, что в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год", - отметили в пресс-службе.
Еще один важный момент – усиление конкуренции на торгах. "Только за последние 2 месяца количество продавцов увеличилось на 16%. Иными словами, эффект от принятых биржей мер уже есть: рост цен замедлился, а по некоторым позициям даже сложилась отрицательная ценовая динамика", - заявили в пресс-службе биржи.
Ожидается, что применяемые меры регулирования вкупе с увеличением предложения пиломатериалов на биржевых торгах будут способствовать дальнейшему снижению цен на эту продукцию для белорусских потребителей.
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Биржевые аналитики отмечают, что цены на пиломатериалы в Беларуси уже стабилизировались, прогнозируют их снижение.
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