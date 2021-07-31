Биржевые аналитики прогнозируют снижение цен на пиломатериалы в Беларуси





пишет interfax.by, прошедших с момента введения на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) предторгового ценового коридора на торгах этой продукцией на внутреннем рынке. Эксперты наблюдают постепенную стабилизацию цен на пиломатериалы в течение трех недель,interfax.by, прошедших с момента введения на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) предторгового ценового коридора на торгах этой продукцией на внутреннем рынке.





Более того, по данным аналитиков, по ряду сортов цены начали снижаться. "Например, по сравнению с июнем стоимость наиболее востребованных у белорусских потребителей необрезных пиломатериалов хвойных пород 3-го сорта упала в среднем на 15%, обрезных пиломатериалов 2-го и 3-го сортов – на 6%, а обрезных пиломатериалов лиственных пород 3-го сорта – на 17%. При этом уровень биржевых котировок на внутреннем рынке был в 2 раза ниже, чем при реализации пилопродукции за пределы страны", - отмечается в сообщении пресс-службы БУТБ.





"Помимо предторгового ценового коридора, который автоматически отфильтровывает заявки на продажу с изначально завышенной ценой, снижению биржевых котировок на пиломатериалы способствует и допуск на торговые сессии исключительно конечных потребителей. Кроме того, заметно увеличилось предложение ресурса на торгах. Так, если в июне на продажу на внутреннем рынке предлагалось в среднем порядка 2 тыс. куб. м, то в июле объем предложения достигал 5 тыс. куб. м. Естественно, это не могло не отразиться на продажах пилопродукции: за 7 месяцев 2021 г. на внутреннем рынке реализовано 72 тыс. куб. м, что в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год", - отметили в пресс-службе.





Еще один важный момент – усиление конкуренции на торгах. "Только за последние 2 месяца количество продавцов увеличилось на 16%. Иными словами, эффект от принятых биржей мер уже есть: рост цен замедлился, а по некоторым позициям даже сложилась отрицательная ценовая динамика", - заявили в пресс-службе биржи.





Ожидается, что применяемые меры регулирования вкупе с увеличением предложения пиломатериалов на биржевых торгах будут способствовать дальнейшему снижению цен на эту продукцию для белорусских потребителей.



