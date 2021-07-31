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Писатель Виктор Мартинович заметил один из своих романов в магазине конфиската. Вот какие мысли у него по этому поводу

31.07.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Речь идет о последнем романе «Революция» с лирическим героем – университетским преподавателем.

Писатель Виктор Мартинович заметил один из своих романов в магазине конфиската. Вот какие мысли у него по этому поводу
Роман вышел в частном издательстве «Кнiгазбор», у которого ранее проходили обыски и были заморожены счета. Тираж владельцу Геннадию Винярскому так и не вернули, а до этого книга не могла попасть за границу.
Фото: Виктор Мартинович/ Facebook 


Сегодня автор романа Виктор Мартинович заметил, что его книгу все же продают, но в не в книжном, пишет blizko.by. Вот что он об этом думает:
 
«На сайте магазинов конфиската появился любопытный товар: моя последняя книга. И вроде это хорошая новость: раз торгуют через спецторг, значит, товар «чистый», «допущенный к реализации», хоть и «б/у, без видимых дефектов». С другой стороны, это что-то из деликатных хорроров Найта Шьямалана: видеть написанную тобой книгу в разделе «Каталог конфиската. Печатная продукция». И гадать, что там за история стоит, за этим экземпляром, «б/у  без видимых дефектов». И ведь сам об этом писал, помните, в «Озере Радости», там, где героиня обнаруживает дорогуй ей вещь, память о матери, среди изъятого?:
 
«Она смотрит и не может понять, что объединяет эти вещи, и маленькое объявление у кассы помогает ей: «Торговля товарами, обращенными в доход Республики Беларусь. Весь ассортимент – без гарантии, обмену и возврату не подлежат». Тут есть набор ванн, акриловых  и чугунных. Тут есть бонсай, уже слегка подвявший из-за недостатка света и ухода. Тут есть подарочный рейсфедер, пять одинаковых автомагнитол, туфли рыжего цвета из верблюжьей кожи сорок шестого размера, запонки с бриллиантами и гранатовый браслет. Тут есть все, до чего дотянулась рука правосудия, что было изъято на границе в связи с ненадлежащим оформлением документов, как сообщает нам специальное уведомление на бонсае и на аисте, или отторгнутое для выплаты компенсации морального вреда, как значится рядом с телескопом, владелец которого кого-то явно мощно морально уел.
 
Это выставка человеческого горя, за каждым предметом – трагедия, банкротство и слезы. Часто –тюрьма». 
 
У времени, пережевывающего нас, поистине гранитные зубы».
 


 

 
 
Теги: Новости
 
 
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Речь идет о последнем романе «Революция» с лирическим героем – университетским преподавателем.
 
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