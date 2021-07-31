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В Сомали взорвался автобус с футболистами, погибло четыре игрока

31.07.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сомалийском портовом городе Кисмайо 30 июля взорвался автобус, перевозивший игроков футбольного клуба JCCI.


Фото: ЕРА (архив)

О происшествии сообщила местная радиостанция Radio Muqdisho.
По предварительным данным, четверо игроков команды погибли.

По сведениям радиостанции, пишет Гордон, автобус направлялся к футбольному стадиону.

Государственное агентство Сомали SONNA сообщило о 10 раненых в результате террористической атаки на автобус.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед назвал нападение "варварским актом, который является свидетельством того, что терроризм – враг жизни сомалийской молодежи и развития страны".

"Террористическая атака в Кисмайо показывает намерения врагов сомалийского народа", – заявил он. 

Глава региона Джубаленд Ахмед Мохамед Ислам выразил соболезнования в Facebook в связи с гибелью игроков и обвинил в случившемся террористическую группировку "Аш-Шабаб". 


Заместитель командующего региональными полицейскими силами Джубаленда Мохамед Гулед Хасан сказал Voice of America, что взорвалась бомба, которую заложили в автобус.

Контекст:

Сомалийская группировка "Аль-Шабаб" возникла в 2006 году, она связана с террористический организацией "Аль-Каида".

Ранее "Аль-Шабаб" контролировала столицу страны Могадишо и Кисмайо, но в 2011–2012 годах ее вытеснили из этих городов. 

По данным Al Jazeera, группа все еще контролирует часть сельских районов на юге и в центральной части Сомали и совершает нападения на подконтрольные правительству населенные пункты.
 
 
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В сомалийском портовом городе Кисмайо 30 июля взорвался автобус, перевозивший игроков футбольного клуба JCCI.
 
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