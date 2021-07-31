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34 спектакля прошло в финал Национальной театральной премии

31.07.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство культуры Беларуси объявило новый список спектаклей, прошедших в шорт-лист Национальной театральной премии. В 2020-м году должен был состояться финал республиканского конкурса театрального искусства, который подвел бы итоги предыдущих двух лет. Тогда мероприятие в силу разных причин так и не состоялось.


Фото: Анна Шарко

В начале 2021-го года профильное ведомство объявило о продлении сроков принятия заявок на участие в Национальной театральной премии. В итоге на адрес организаторов пришло 70 пакетов документов, пишет Смартпресс. По решению отборочных комиссий ко второму этапу конкурса допущено 34 спектакля.

Номинации в 2021-м году остались прежними: жюри будет отбирать лучшие спектакли театра драмы большой и малой формы, театра кукол, постановку для детей и юношества и музыкального театра. В последней секции после победы в 2018-м году мюзикла по бродвейской франшизе "Недалеко от нормы" столичного частного театра "Территория мюзикла" появилось уточнение, что к конкурсу не допускаются мюзиклы, поставленные по лицензии, которая не позволяет белорусскому творческому коллективу вносить изменения в постановку. Также в секции театра кукол теперь не разделяют премию за лучшую женскую или мужскую роль: будут вручать диплом за лучшую актерскую работу.

Впервые за последние годы в списке конкурсных спектаклей нет постановок Центра визуальных и исполнительских искусств "Арт Корпорейшн". Из перечня 2020-го года исчезли "Стражи Тадж-Махала" Александра Янушкевича, а также "Дин-дон, я ваша мама" частной театральной компании "МюзикЛэнд". Из негосударственных проектов в нынешнем конкурсе участвует только "ТриТформаТ".

К сожалению, ушел из конкурса один из лучших спектаклей 2019-го года "Шлюб з ветрам" Республиканского театра белорусской драматургии. Постановка Евгения Корняга должна был бороться не только в секции драмы, но и за звание лучшего в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл. Теперь за право забрать статуэтку соревнуется музыкальная комедия "Труффальдино из Бергамо" Музыкального театра и мюзикл-детектив "Джек потрошитель" Молодежного театра эстрады.

За победу в основных категориях будет вручена денежная премия в размере 250 базовых величин. Лавры победителя в частных номинациях (лучшая работа режиссера, дирижера, художника и т.д.), а также "Премия жюри", "За вклад в развитие театрального искусства Беларуси" принесет своему обладателю по 100 базовых величин. Финальные мероприятия конкурса пройдут с сентября по ноябрь 2021 года.
 
 
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Министерство культуры Беларуси объявило новый список спектаклей, прошедших в шорт-лист Национальной театральной премии. В 2020-м году должен был состояться финал...
 
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